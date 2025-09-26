Flamengo eliminó por penales a Estudiantes y enfrentará a Racing en semifinales de la Copa Libertadores
El "Pincharrata" se impuso 1-0 con un golazo de Benedetti, y esta pudo ganar la serie, pero en los penales el arquero argentino, justamente con pasado en el "León", tapó dos disparos y le dio el pasaje a semifinales al "Mengao".
Estudiantes de La Plata venció 1-0 este jueves a Flamengo en el Estadio UNO-Jorge Luis Hirschi a Flamengo por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025, y tras igualar la serie (2-2 en el global), cayó en los penales y quedó eliminado.
El conjunto argentino llegaba con la obligación de revertir el 2-1 sufrido en el Maracaná y con la ilusión de meterse entre los cuatro mejores del continente, donde Racing ya esperaba como rival.
En este marco, el conjunto de Eduardo Domínguez hizo un partidazo y encontró la apertura del marcador a través del lateral izquierdo Gastón Benedetti, en el cierre de la primera mitad. El mismo defensor había puesto el 2-0 en el complemento, en una jugada que luego fue anulada por el VAR, por un offside.
Con el global igualado, la definición se trasladó a los penales, donde Flamengo fue letal y encima tuvo al arquero argentino Agustín Rossi, ex Estudiantes, como figura: le atajó a Benedetti y el definitivo a Santiago Ascacibar.
En la previa, el "Mengao" generó polémica con un comunicado que apuntó al arbitraje y celebró la anulación de la suspensión de Gonzalo Plata, quien estuvo presente en La Plata.
Ahora, los dirigidos por Filipe Luís enfrentarán a Racing en semifinales del certamen, en una serie que iniciará en el Maracaná y se definirá en el Cilindro.
Los goles de Estudiantes vs. Flamengo
El 1-0 de Gastón Benedetti para Estudiantes:
Estudiantes vs. Flamengo: formaciones
- Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacíbar, Mikel Amondarain, Cristian Medina, Gastón Benedetti; Tiago Palacios y Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.
- Flamengo: Agustín Rossi; Varela, Leo Ortiz, Leo Pereira y Alex Sandro; Jorginho o Nicolás De La Cruz, Saúl Ñíguez y Arrascaeta; Plata, Pedro y Samuel Lino. DT: Filipe Luis.
Estudiantes vs. Flamengo: otros datos
- Hora: 21:30.
- Estadio: UNO Jorge Luis Hirschi.
- Árbitro: Piero Maza.
- VAR: José Cabero.
- TV: Fox Sports.
