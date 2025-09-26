Flamengo eliminó por penales a Estudiantes y enfrentará a Racing en semifinales de la Copa Libertadores

En la previa, el "Mengao" generó polémica con un comunicado que apuntó al arbitraje y celebró la anulación de la suspensión de Gonzalo Plata, quien estuvo presente en La Plata.

Ahora, los dirigidos por Filipe Luís enfrentarán a Racing en semifinales del certamen, en una serie que iniciará en el Maracaná y se definirá en el Cilindro.

Los goles de Estudiantes vs. Flamengo

El 1-0 de Gastón Benedetti para Estudiantes:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/1971384782862102850&partner=&hide_thread=false Atento Racing



El golazo de Estudiantes para empatar la serie con Flamengopic.twitter.com/9QPfGuHGai — minutouno (@minutounocom) September 26, 2025

Estudiantes vs. Flamengo: formaciones

Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacíbar, Mikel Amondarain, Cristian Medina, Gastón Benedetti; Tiago Palacios y Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.

Fernando Muslera; Eric Meza, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacíbar, Mikel Amondarain, Cristian Medina, Gastón Benedetti; Tiago Palacios y Guido Carrillo. Flamengo: Agustín Rossi; Varela, Leo Ortiz, Leo Pereira y Alex Sandro; Jorginho o Nicolás De La Cruz, Saúl Ñíguez y Arrascaeta; Plata, Pedro y Samuel Lino. DT: Filipe Luis.

Estudiantes vs. Flamengo: otros datos

Hora: 21:30.

21:30. Estadio: UNO Jorge Luis Hirschi.

UNO Jorge Luis Hirschi. Árbitro: Piero Maza.

Piero Maza. VAR: José Cabero.

José Cabero. TV: Fox Sports.