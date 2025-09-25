Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Universidad de Chile vs. Alianza Lima

Por su parte, la U. de Chile deberá asumir la responsabilidad de definir la serie en su territorio. Pese a jugar sin público debido a sanciones de CONMEBOL, el equipo chileno cuenta con la ventaja de la localía y jugadores con experiencia en instancias decisivas. Lucas Assadi será una de las piezas fundamentales en el ataque, mientras que el equipo busca adaptarse a la baja de su capitán, Marcelo Díaz, por lesión. La U intentará imponer su juego desde el inicio, buscando abrir el marcador y cerrar la llave antes de los penales.