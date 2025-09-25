Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Universidad de Chile vs. Alianza Lima
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Universidad de Chile vs. Alianza Lima por la Copa Sudamericana 2025.
La Copa Sudamericana 2025 tendrá este jueves un duelo decisivo. Alianza Lima y Universidad de Chile se enfrentarán en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo a partir de las 21:30 hora argentina, en la vuelta de los cuartos de final. El encuentro promete tensión máxima, ya que el empate sin goles en la ida mantiene la serie completamente abierta y podría definirse en los penales.
Alianza Lima llega con la ilusión de dar un golpe histórico fuera de casa. El equipo peruano ha mostrado un gran rendimiento defensivo en la ida y buscará mantener la solidez en la zaga para resistir los ataques de la Universidad de Chile. Con jugadores clave como Paolo Guerrero y Hernán Barcos liderando la ofensiva, el conjunto dirigido por Néstor Gorosito apostará a aprovechar cualquier error del rival y a capitalizar los espacios que se abran en la cancha.
Por su parte, la U. de Chile deberá asumir la responsabilidad de definir la serie en su territorio. Pese a jugar sin público debido a sanciones de CONMEBOL, el equipo chileno cuenta con la ventaja de la localía y jugadores con experiencia en instancias decisivas. Lucas Assadi será una de las piezas fundamentales en el ataque, mientras que el equipo busca adaptarse a la baja de su capitán, Marcelo Díaz, por lesión. La U intentará imponer su juego desde el inicio, buscando abrir el marcador y cerrar la llave antes de los penales.
El partido promete ser cerrado y con escasas oportunidades claras de gol, reflejando la paridad entre ambos equipos. La estrategia de Alianza Lima se centrará en mantener la organización defensiva y aprovechar los contraataques, mientras que Universidad de Chile intentará controlar el ritmo, ser agresiva en la recuperación de la pelota y generar ocasiones por las bandas.
Universidad de Chile vs. Alianza Lima: probables formaciones
Cómo ver en vivo Universidad de Chile vs. Alianza Lima
La televisación estará a cargo de DSports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de la aplicación de DirecTV GO.
