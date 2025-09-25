Cómo quedaron las semifinales de la Copa Libertadores 2025 y cuándo se juegan
Con Racing como el único de los equios argentinos que sigue en carrera, quedaron definidos las semis con los cuatro mejores del certamen más importante del continente.
Con presencia argentina y un detalle inédito respecto a los ocho mejores del certamen, se resolvieron los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025, para que queden los cuatro mejores: Liga de Quito, Palmeiras, Racing y Flamengo.
Eran cuatro los equipos argentinos que tuvieron acción en esta instancia, más tres brasileños y un ecuatoriano, y había al menos un lugar asegurado en semifinales para un argentino, ya que en uno de los cruces se enfrentaba a Racing y Vélez. En ese mismo lado del cuadro, Estudiantes quedó eliminado por penales con Flamengo.
En el otro lado, River no pudo con Palmeiras, el mejor equipo de la fase de grupos; por lo que el "Verdao" enfrentará en semifinales Liga de Quito, que tachó con dos victorias a Sao Paulo.
El detalle inédito de los cuartos de final era que los ocho equipos ya fueron campeones de la Copa Libertadores, algo que ocurrió por primera vez en la historia de la competencia. Hasta esta edición, el récord era de seis campeones en esta instancia.
En cuanto a las semis, los que siguen en carrera son Palmeiras y Flamengo, con tres títulos cada uno; y Racing y Liga, con una estrella cada uno.
Cómo quedaron las semifinales de la Copa Libertadores
Las semifinales de la Copa Libertadores iniciarán en la semana del 22 de octubre, y se definirán una semana más tarde. El día y el horario todavía no fueron confirmados de forma oficial por Conmebol.
- Flamengo vs Racing: ida en Río de Janeiro; vuelta en Avellaneda
- Liga de Quito vs Palmeiras: ida en Quito; vuelta en San Pablo
Calendario de la Copa Libertadores 2025
- Octavos de Final: a partir del 13 de agosto.
- Cuartos de final: 17 de septiembre.
- Semifinales: 22 de octubre.
- Final: el 29 de noviembre a partido único sin sede confirmada.
