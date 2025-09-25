Cómo quedaron las semifinales de la Copa Libertadores 2025 y cuándo se juegan

En cuanto a las semis, los que siguen en carrera son Palmeiras y Flamengo, con tres títulos cada uno; y Racing y Liga, con una estrella cada uno.

Cómo quedaron las semifinales de la Copa Libertadores

Las semifinales de la Copa Libertadores iniciarán en la semana del 22 de octubre, y se definirán una semana más tarde. El día y el horario todavía no fueron confirmados de forma oficial por Conmebol.

Flamengo vs Racing: ida en Río de Janeiro; vuelta en Avellaneda

Liga de Quito vs Palmeiras: ida en Quito; vuelta en San Pablo

image

Calendario de la Copa Libertadores 2025

Octavos de Final: a partir del 13 de agosto.

Cuartos de final: 17 de septiembre.

Semifinales: 22 de octubre.

Final: el 29 de noviembre a partido único sin sede confirmada.