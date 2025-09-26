La conmovedora historia de un futbolista que se retiró por salud mental

Con el tiempo, la presión del deporte lo llevó a tomar una decisión difícil, pero meditada: abandonar la actividad profesional mientras defendía los colores de Atlético San Miguel.

Su vida después del fútbol

Tras retirarse de manera repentina y prematura, Sánchez se tomó un tiempo para cuidar su salud física y emocional. Aunque no descarta un regreso al fútbol, hoy su prioridad es reencontrarse consigo mismo y recuperar tranquilidad lejos de la presión que expulsa el ambiente del fútbol.