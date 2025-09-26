La conmovedora historia de un futbolista que se retiró por salud mental
Goleador nato y con un amplio recorrido por el fútbol argentino, este exdelantero decidió cuidar su salud ante que seguir su pasión. ¿De quién se trata?
Catriel Sánchez fue una joven promesa del fútbol argentino, aunque decidió dar un paso al costado cuando los problemas físicos y mentales comenzaron a merodearlo. Estos obstáculos aparecieron en su mejor momento, cuando su nombre empezaba a sonar fuerte en el ámbito local luego de un recorrido marcado por el esfuerzo y la perseverancia.
La carrera de Catriel Sánchez
Natural de Las Varillas, Sánchez inició su camino en las divisiones juveniles de Talleres de Córdoba, mostrando un talento que lo distinguía desde muy pequeño. Pero su recorrido también tuvo pasos por el exterior, más precisamente por Ucrania con el Karpaty Lviv.
Luego de su experiencia internacional, el exdelantero regresó al país para vestir los colores de Villa Dálmine, Estudiantes de Caseros y Atenas de Uruguay. Pero su vida sufrió un violento episodio en 2021, cuando durante un partido su integridad física estuvo en peligro.
Sin embargo, su determinación le permitió recuperarse y formar parte del ascenso de Instituto a la máxima categoría del fútbol argentino en 2022. Tras su etapa en la "Gloria", pasó por Flandria y fue protagonista en el título de Huracán de Las Varillas dentro de la Liga de San Francisco.
Con el tiempo, la presión del deporte lo llevó a tomar una decisión difícil, pero meditada: abandonar la actividad profesional mientras defendía los colores de Atlético San Miguel.
Su vida después del fútbol
Tras retirarse de manera repentina y prematura, Sánchez se tomó un tiempo para cuidar su salud física y emocional. Aunque no descarta un regreso al fútbol, hoy su prioridad es reencontrarse consigo mismo y recuperar tranquilidad lejos de la presión que expulsa el ambiente del fútbol.
