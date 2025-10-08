El sentido comunicado de River tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo
El "Millonario" usó sus redes sociales para hacer un posteo lamentando la partida del entrenador de Boca.
Luego de que se conociera el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, River usó sus redes sociales para dejar sus condolencias en este duro momento que atraviesa la familia y el Mundo Boca.
"River Plate lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca y con una destacada trayectoria en el fútbol como jugador y DT. Nuestra Institución acompaña a sus familiares y seres queridos en este triste momento", escribieron desde la institución Millonaria.
