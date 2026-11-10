Axel Kicillof avaló la Resolución 516/26 y se viene un super fin de semana largo de 4 días en Buenos Aires
El Gobierno bonaerense, a través del ministro Carlos Bianco, confirmó la nómina de feriados y asuetos programados para noviembre. Los detalles.
Con la aprobación de la Resolución 516/2026, la gestión de Axel Kicillof estableció los asuetos de noviembre en provincia de Buenos Aires. El freno de actividades aplicará de forma obligatoria para estatales y entidades bancarias, y de manera opcional para el comercio e industria.
En este caso, en el municipio de Magdalena, la medida garantizará un fin de semana extra largo del 20 al 23 de noviembre.
¿Por qué Magdalena tendrá feriado formando un super fin de semana largo de 4 días?
Este 20 de noviembre se celebrará un día no laborable en el partido de Magdalena al cumplirse el aniversario de la fundación del distrito.
Mientras que las patronales tienen lugar el 22 de julio en homenaje a Santa María Magdalena, la efeméride de noviembre evoca los orígenes históricos del poblado, recordando el establecimiento de la capilla y la guardia iniciales en el año 1776.
Sumado a esto, el lunes 23 de noviembre será feriado en todo el país por el Día de la Soberanía Nacional. Con esta combinación de fechas, los vecinos del partido contarán con un fin de semana XL de cuatro días de relax, que se extenderá de forma ininterrumpida desde el viernes 20 hasta el lunes 23 inclusive.
Qué dice la Resolución 516/16 que aprobó Kicillof y establece un fin de semana extra largo
La resolución 515/2026 establece: "ARTÍCULO 1º. Declarar no laborables, para la Administración Pública y el Banco de la Provincia de Buenos Aires, y feriados optativos para la industria, el comercio y restantes actividades, los días en los cuales se desarrollen festividades, en los distintos Municipios correspondientes al mes de noviembre de 2026, conforme se detalla en el Anexo Único que como IF-2026-37031625-GDEBA-SSAMMGGP forma parte integrante de la presente".
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