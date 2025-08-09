Alarma en River: Germán Pezzella se lesionó y abandonó el campo entre lágrimas
El defensor sufrió una lesión en la rodilla durante el primer tiempo y fue reemplazado. Preocupa su estado para próximos compromisos.
En el partido que se está disputando por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025 en el Estadio Libertadores de América, River sufrió una dura baja cuando Germán Pezzella tuvo que abandonar la cancha por una lesión en su rodilla izquierda ante Independiente.
El defensor forcejeó con el rival Walter Mazzantti cerca del minuto 40 del primer tiempo y terminó siendo reemplazado por Boselli tras mostrar evidentes signos de dolor. El momento fue especialmente conmovedor porque, al sentarse en el banco de suplentes, rompió en llanto, dejando en evidencia la gravedad de la lesión y la impotencia por salir del campo antes de tiempo.
Si bien el nivel del defensor no venía siendo el esperado últimamente, la noticia generó preocupación en el cuerpo técnico y en los hinchas por la posible afectación de su continuidad, sobre todo de cara a los próximos desafíos que tendrá River.
Este golpe se suma a un primer tiempo complicado para el equipo dirigido por Marcelo Gallardo, que todavía no logra encontrarse en el partido y está muy lejos de su mejor rendimiento. La lesión de Pezzella obliga a Gallardo a rearmar la defensa y a buscar soluciones para mantener la solidez que se esperaba en el clásico ante Independiente.
El duelo continua y el entrenador ya piensa en alternativas para que la zaga no se resienta, además de esperar por los resultados médicos que determinarán la gravedad de la lesión y el tiempo de recuperación del defensor, sobre todo pensando en el duelo por los octavos de final de la Copa Libertadores ante Libertad.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario