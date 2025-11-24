La despedida de Lionel Messi a Omar Souto, el dirigente que marcó su camino en la Selección

El propio capitán, en más de una oportunidad, recordó que su llegada a la Selección estuvo marcada por la intervención de personas que confiaron en él desde muy temprano, y Souto fue uno de los nombres fundamentales en ese proceso. El mensaje también generó una ola de reacciones entre hinchas y exjugadores, que destacaron el legado de Souto en la formación de talentos y en la consolidación de una estructura profesional que acompañó los mayores éxitos del fútbol argentino.

