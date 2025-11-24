La despedida de Lionel Messi a Omar Souto, el dirigente que marcó su camino en la Selección
El capitán argentino recordó al histórico dirigente de la AFA con palabras que reflejan su importancia en la formación de generaciones de futbolistas
La muerte de Omar Souto provocó una profunda conmoción en el mundo del fútbol argentino, especialmente entre quienes compartieron con él largos años de trabajo en la Selección Argentina. Lionel Messi fue una de las voces más sentidas al momento de despedirlo, ya que el histórico gerente tuvo un rol determinante en su llegada al conjunto nacional y en su recorrido dentro de las juveniles.
A través de su cuenta de Instagram, el capitán albiceleste dedicó un mensaje cargado de afecto y reconocimiento hacia alguien a quien consideraba una figura clave dentro de la estructura de la AFA. En su publicación, expresó: “Siempre estuviste presente y fuiste la persona que abrió el camino para que la AFA se fijara en mí. Un ser humano enorme, imposible de olvidar para todos los que tuvimos el privilegio de pasar por la Selección".
Y cerró: "Tu huella queda para siempre. Nunca te vamos a olvidar, Omar. Que descanses en paz”. Con estas palabras, no solo destacó su vínculo personal con Souto, sino también la influencia que el dirigente tuvo en múltiples generaciones de jugadores que encontraron en él a un guía dentro del ámbito formativo de los seleccionados nacionales.
Souto ocupó durante décadas un rol estratégico dentro de la organización de los equipos argentinos, no solo en términos administrativos, sino también en la contención humana de cientos de juveniles que dieron sus primeros pasos en Ezeiza. Su carácter reservado, su presencia constante y su vocación de servicio lo convirtieron en una figura de referencia dentro de la AFA.
Para muchos futbolistas -incluidos varios campeones del mundo- representaba una suerte de pilar silencioso que sostenía el día a día del seleccionado. La despedida de Messi ayudó a dimensionar el impacto que tuvo Souto en una de las carreras más importantes de la historia del deporte.
El propio capitán, en más de una oportunidad, recordó que su llegada a la Selección estuvo marcada por la intervención de personas que confiaron en él desde muy temprano, y Souto fue uno de los nombres fundamentales en ese proceso. El mensaje también generó una ola de reacciones entre hinchas y exjugadores, que destacaron el legado de Souto en la formación de talentos y en la consolidación de una estructura profesional que acompañó los mayores éxitos del fútbol argentino.
