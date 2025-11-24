Lionel Messi igualó un récord histórico de asistencias y alcanzó una nueva marca legendaria

lionel messi 1

El impacto estadístico de Messi no solo lo acerca a Puskas como máximo asistidor histórico, sino que también lo deja en plena carrera por superar una de las metas más buscadas: convertirse en el máximo goleador de todos los tiempos. Su rival directo, Cristiano Ronaldo, suma actualmente 954 tantos y continúa activo en Arabia Saudita, donde este fin de semana marcó de chilena para el Al Nassr. La rivalidad estadística entre ambos sigue siendo uno de los grandes atractivos para los fanáticos del fútbol mundial.

El próximo desafío del Inter Miami será la final de la Conferencia Este frente al New York City, donde Messi buscará llevar nuevamente a su equipo a la definición de la MLS. En paralelo, continúa ampliando sus registros personales, que se sostienen tanto en clubes como en la Selección.

El rosarino, además, ya había establecido otro récord este año al convertirse en el máximo asistidor de la historia de los combinados nacionales tras llegar a 60 pases gol con la Albiceleste. A esta altura, cada partido agrega un nuevo capítulo a una carrera que sigue redefiniendo los límites del fútbol moderno.