Lionel Messi igualó un récord histórico de asistencias y alcanzó una nueva marca legendaria
Con tres pases gol ante Cincinnati, el capitán rosarino llegó a las 404 asistencias y alcanzó el registro mundial de Ferenc Puskas, reafirmando su vigencia a los 38 años
Lionel Messi volvió a convertir un partido de MLS en una demostración de jerarquía y productividad futbolística. En la victoria 4-0 del Inter Miami ante Cincinnati por las semifinales de la Conferencia Este, el astro argentino sumó tres asistencias y alcanzó un registro que lo coloca nuevamente en la historia grande del deporte: llegó a 404 pases gol en su carrera profesional, igualando la marca del legendario Ferenc Puskas.
A sus 38 años, el rosarino continúa ampliando su legado y sosteniendo un nivel que parece desafiar el paso del tiempo. El encuentro jugado el domingo tuvo a Messi como protagonista absoluto desde los primeros minutos. Participó directamente en los cuatro goles del equipo y abrió el marcador a los 19 minutos con un movimiento que recordó su olfato goleador: inició la jugada habilitando a Mateo Silvetti, se metió en el área y definió de cabeza para el 1-0.
En el segundo tiempo, su faceta de asistidor se volvió determinante. A los 57 minutos volvió a conectar con Silvetti para el 2-0, y luego habilitó a Tadeo Allende a los 62 y 74 minutos, con dos pases en profundidad que quebraron a la defensa rival.
Con estas tres nuevas asistencias, Messi llegó a 404 en 1.134 partidos oficiales, además de alcanzar los 896 goles en su carrera profesional. La distribución de sus tantos evidencia la magnitud de su trayectoria: 672 con Barcelona, 32 con Paris Saint-Germain, 77 con Inter Miami y 115 con la Selección argentina.
Según datos de Opta, en 2025 acumula 46 goles y se mantiene como el máximo anotador de la fase regular de la MLS, además de haber participado directamente en 23 goles en sus últimos 10 encuentros entre anotaciones y asistencias.
El impacto estadístico de Messi no solo lo acerca a Puskas como máximo asistidor histórico, sino que también lo deja en plena carrera por superar una de las metas más buscadas: convertirse en el máximo goleador de todos los tiempos. Su rival directo, Cristiano Ronaldo, suma actualmente 954 tantos y continúa activo en Arabia Saudita, donde este fin de semana marcó de chilena para el Al Nassr. La rivalidad estadística entre ambos sigue siendo uno de los grandes atractivos para los fanáticos del fútbol mundial.
El próximo desafío del Inter Miami será la final de la Conferencia Este frente al New York City, donde Messi buscará llevar nuevamente a su equipo a la definición de la MLS. En paralelo, continúa ampliando sus registros personales, que se sostienen tanto en clubes como en la Selección.
El rosarino, además, ya había establecido otro récord este año al convertirse en el máximo asistidor de la historia de los combinados nacionales tras llegar a 60 pases gol con la Albiceleste. A esta altura, cada partido agrega un nuevo capítulo a una carrera que sigue redefiniendo los límites del fútbol moderno.
