Murió Omar Souto, el histórico gerente de Selecciones de AFA que gestionó la llegada de Lionel Messi

Omar Souto y el llamado que aseguró a Lionel Messi

Más allá de su labor gerencial, la importancia de Souto se cimentó en un momento trascendental para la historia del fútbol argentino: su rol en la gestión para que Lionel Messi juegue con la camiseta del país.

El propio Souto recordó en una entrevista con TyC Sports cómo fue el proceso para contactar a la familia del entonces joven jugador del Barcelona.

"Me fui hasta un locutorio de Monte Grande y pedí una guía de la ciudad de Rosario donde estaban todos los Messi", relató el dirigente. Tras varios contactos, finalmente logró hablar con el padre del 10, quien le respondió: “Al fin lo van a convocar. Mi hijo quiere jugar en la Selección Argentina”.

Aquel contacto inicial fue el que permitió a la AFA iniciar las gestiones formales para incorporar al astro rosarino.