Murió Omar Souto, el histórico gerente de Selecciones de AFA que gestionó la llegada de Lionel Messi
La AFA lamentó el fallecimiento del dirigente a sus 73 años, y destacó su "compromiso inigualable" y su figura clave, cuyo llamado telefónico a la familia del astro rosarino fue fundamental.
El fútbol argentino está de luto por el fallecimiento de Omar Souto, quien fuera el histórico Gerente de las Selecciones Nacionales de la AFA, clave para la presencia de Lionel Messi en el conjunto nacional.
A sus 73 años, Souto dejó una huella imborrable en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), siendo una pieza fundamental en la logística y el acompañamiento de la Albiceleste.
La AFA oficializó su deceso a través de las redes sociales, dedicándole un emotivo mensaje. “Con enorme pesar y tristeza, la Asociación del Fútbol Argentino... simplemente gracias, Omar. Gracias por tu solidaridad, tu compromiso inigualable con la Albiceleste y por ser un verdadero ejemplo a seguir dentro de la AFA”, escribió.
La publicación concluyó abrazando a su familia y seres queridos. En otro posteo, la entidad madre del fútbol argentino le dedicó un sentido video, haciendo referencia a la importancia en la gestión para que Messi defienda los colores de la "Albiceleste".
Omar Souto y el llamado que aseguró a Lionel Messi
Más allá de su labor gerencial, la importancia de Souto se cimentó en un momento trascendental para la historia del fútbol argentino: su rol en la gestión para que Lionel Messi juegue con la camiseta del país.
El propio Souto recordó en una entrevista con TyC Sports cómo fue el proceso para contactar a la familia del entonces joven jugador del Barcelona.
"Me fui hasta un locutorio de Monte Grande y pedí una guía de la ciudad de Rosario donde estaban todos los Messi", relató el dirigente. Tras varios contactos, finalmente logró hablar con el padre del 10, quien le respondió: “Al fin lo van a convocar. Mi hijo quiere jugar en la Selección Argentina”.
Aquel contacto inicial fue el que permitió a la AFA iniciar las gestiones formales para incorporar al astro rosarino.
