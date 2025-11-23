Lionel Messi brilló con un gol y tres asistencias, y puso a Inter Miami en la final de la Conferencia Este
Inter Miami goleó 4-0 a Cincinnati con el astro argentino siendo decisivo, autor de un gol y tres asistencias; para avanzar a la final de la Conferencia Este de la MLS.
Inter Miami construyó una actuación impecable para eliminar a Cincinnati, uno de los grandes candidatos en la MLS. Con un Lionel Messi determinante desde el primer minuto, el equipo se adueñó de la cancha, impuso ritmo y terminó goleando 4-0 para meterse en la final de la Conferencia Este.
El local había empezado con presión alta durante los primeros 15 minutos, pero apenas el futbolista argentino encontró su momento, el partido cambió por completo. A los 19’, el capitán apareció tras un pase de Mateo Silvetti, se elevó en el área y marcó de cabeza el 1-0 que silenció al estadio. La jugada desarmó emocionalmente a Cincinnati, que no volvió a tener claridad.
El 10 continuó activo y cerca del segundo, como en la acción del 27’, que pasó cerca del arco de Celentano. El 1-0 se mantuvo hasta el entretiempo, pero el envión anímico de las Garzas se trasladó al complemento.
A los 57’, Silvetti amplió la diferencia con una definición precisa que coronó una gran jugada colectiva. Inter Miami ya era dueño absoluto del trámite y Cincinnati empezaba a ver cómo se desmoronaba su sueño de pelear por el título. Minutos después llegó la recompensa para Tadeo Allende. Tras una mala marca del fondo local, el delantero avanzó sin oposición y puso el 3-0 a los 62’. El cuarto llegó a los 74’, otra vez con Allende como protagonista y con Messi como asistidor. Fue la tercera asistencia del rosarino en la noche.
Con este triunfo, Inter Miami avanzó a la final de la Conferencia Este, donde buscará un nuevo paso hacia la pelea por el campeonato. La presencia de Messi en modo decisivo alimenta la ilusión del equipo, que llega más que encendido y con un rendimiento colectivo que crece en cada instancia eliminatoria.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario