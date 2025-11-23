Lionel Messi brilló con un gol y tres asistencias, y puso a Inter Miami en la final de la Conferencia Este

image

A los 57’, Silvetti amplió la diferencia con una definición precisa que coronó una gran jugada colectiva. Inter Miami ya era dueño absoluto del trámite y Cincinnati empezaba a ver cómo se desmoronaba su sueño de pelear por el título. Minutos después llegó la recompensa para Tadeo Allende. Tras una mala marca del fondo local, el delantero avanzó sin oposición y puso el 3-0 a los 62’. El cuarto llegó a los 74’, otra vez con Allende como protagonista y con Messi como asistidor. Fue la tercera asistencia del rosarino en la noche.