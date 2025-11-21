"Ladrón": vuelven a vandalizar un mural de Ángel Di María en el club donde comenzó a jugar

El presidente de la institución, Germán Ángel, contó al medio Rosario3 que el ataque fue advertido a primera hora de la mañana por el personal que llegaba a abrir el lugar. “Fue anoche; lo encontramos hoy a la mañana cuando vinimos. Nadie vio nada porque hay un vecino que deja el camión estacionado en el frente y tapa mucho”, señaló, lamentando la situación.