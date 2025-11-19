Santiago Sosa quiere llegar al cruce contra River tras su operación: qué debe hacer

image

La operación fue exitosa, pero los especialistas le advirtieron a Sosa que disputar el encuentro definitorio ante Flamengo podía comprometer su visión. Por esa razón, acató las órdenes y se enfocó en la rehabilitación, que suele demandar entre dos y tres meses de recuperación total. Ahora, para cumplir su deseo de regresar, deberá someterse a un nuevo control médico que determinará si está en condiciones de jugar sin riesgos. Solo si recibe el aval será considerado por el cuerpo técnico.