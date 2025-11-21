Racing compartió una cena especial junto a Guillermo Francella y Donato de Santis

Uno de los casos más seguidos es el de Santiago Sosa, quien recibió el alta médica luego de superar una molestia generada por un codazo accidental de su compañero Rojo. El mediocampista manifestó su deseo de estar presente ante el Millonario, un rival que conoce profundamente por su pasado allí. Con esa mezcla de motivación deportiva y energía grupal reforzada por la cena, los de Avellaneda se prepara para afrontar un duelo que podría marcar su camino en el torneo.

