Racing compartió una cena especial junto a Guillermo Francella y Donato de Santis
El plantel disfrutó de una noche de camaradería en el Cilindro, donde el chef italiano preparó un menú exclusivo antes del duelo clave contra River.
A pocas horas de un cruce determinante por el Torneo Clausura 2025, el plantel de Racing encontró un espacio distinto para distenderse en el SUM del Estadio Presidente Perón. Allí, los jugadores, el cuerpo técnico y dirigentes compartieron una cena organizada especialmente para ellos, una iniciativa pensada para reforzar la unidad interna antes del desafío ante River.
El anfitrión culinario de la jornada fue Donato de Santis, reconocido chef italiano y declarado fanático académico, quien llegó al lugar directo desde las grabaciones de MasterChef, algo que él mismo reconoció entre risas al ingresar, todavía vestido con su ropa de cocina. Su aparición generó aplausos generalizados de los presentes, que celebraron la sorpresa.
La propuesta gastronómica diseñada para la ocasión incluyó un recorrido completo por sabores clásicos y refinados: focaccia, burrata con pesto, una ensalada fresca de rúcula con tomates confitados como apertura, y unos ñoquis con salsa bolognesa como plato principal. Para cerrar, un mini bizcochuelo de limón acompañado por crema cítrica que coronó la velada.
A la cita también se sumó Guillermo Francella, otro hincha emblemático del club, quien compartió la mesa junto al presidente Diego Milito y al entrenador Gustavo Costas. El ambiente fue descrito como distendido y cargado de sentido de pertenencia, una oportunidad para bajar tensiones y reconectar desde un lugar más humano antes de volver a enfocarse en la competencia.
En medio de la cena, el mandatario tomó la palabra para agradecer tanto a De Santis como a Francella por su presencia. Con tono cálido, destacó que siempre tendrán las puertas abiertas de la institución y expresó el deseo compartido de brindarles una alegría en el próximo partido. La noche funcionó como un ritual de unión para un plantel que atraviesa una etapa exigente del calendario, con jugadores que llegan entre molestias, recuperaciones y expectativas.
Uno de los casos más seguidos es el de Santiago Sosa, quien recibió el alta médica luego de superar una molestia generada por un codazo accidental de su compañero Rojo. El mediocampista manifestó su deseo de estar presente ante el Millonario, un rival que conoce profundamente por su pasado allí. Con esa mezcla de motivación deportiva y energía grupal reforzada por la cena, los de Avellaneda se prepara para afrontar un duelo que podría marcar su camino en el torneo.
