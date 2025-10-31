El sorpresivo elogio de Mourinho a Otamendi en español: "Merece que hable en su idioma"

El gesto de Mourinho no solo refuerza la admiración mutua entre entrenador y jugador, sino que también resalta la influencia de Otamendi como capitán y profesional ejemplar, consolidando su legado en el club portugués.

A lo largo de su carrera en el Benfica, el oriundo de El Talar disputó 250 partidos, en los que convirtió 16 goles y brindó 11 asistencias, además de conquistar 4 títulos con el club portugués. Su trayectoria profesional comenzó en Vélez, donde jugó cincuenta y cinco encuentros, y continuó en el Porto (125 partidos), Atlético Mineiro (19), Valencia (38) y Manchester City (210).

otamendi benfica 1 (1)

Con la Selección Argentina, el defensor suma 129 partidos y siete goles, habiendo obtenido el Mundial 2022, dos Copas América y la Finalíssima.