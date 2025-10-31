El sorpresivo elogio de Mourinho a Otamendi en español: "Merece que hable en su idioma"
El defensor argentino recibió un homenaje por sus 250 partidos en Benfica y su entrenador lo destacó con un gesto especial durante el discurso.
Nicolás Otamendi alcanzó un nuevo hito personal con Benfica: 250 partidos disputados con la camiseta del club portugués. Para celebrarlo, el capitán fue agasajado en el vestuario con una camiseta con el número 250 entregada por Rui Costa, presidente del club, y recibió un elogio especial de José Mourinho, quien decidió dirigirse a sus compañeros en español en honor al defensor argentino.
Durante el discurso, Mou destacó la entrega de Otamendi en el último partido contra Tondela por la Copa de Portugal: “Al minuto 95 hubo un contraataque y él hizo un sprint de 75 metros cuando el resultado estaba 2-0 a favor. El mensaje no es para él, es para ustedes”, dijo, provocando aplausos de todo el equipo. El entrenador resaltó también la juventud futbolística del zaguero, a pesar de sus casi 38 años, comparando la experiencia y condición física de Otamendi con la de jugadores mucho más jóvenes.
Mou también compartió detalles de su relación con el capitán: “Le pregunté qué hacíamos ante Guimarães, Leverkusen y Tondela, y su respuesta fue precisa: ‘Tenemos Guimarães, tenemos Leverkusen y tenemos Tondela’. Listo, juega. Es un jugador muy importante para nosotros”.
En cuanto a su futuro, Mourinho fue claro al separar su rol de las decisiones contractuales: “Para las cuestiones de contrato y futuro tenemos gente en un nivel superior al mío para decidir”. Pese a los rumores sobre un posible regreso a River Plate, Otamendi se mantiene enfocado en su desempeño en Benfica, donde continúa siendo un referente y líder dentro y fuera del campo.
El gesto de Mourinho no solo refuerza la admiración mutua entre entrenador y jugador, sino que también resalta la influencia de Otamendi como capitán y profesional ejemplar, consolidando su legado en el club portugués.
A lo largo de su carrera en el Benfica, el oriundo de El Talar disputó 250 partidos, en los que convirtió 16 goles y brindó 11 asistencias, además de conquistar 4 títulos con el club portugués. Su trayectoria profesional comenzó en Vélez, donde jugó cincuenta y cinco encuentros, y continuó en el Porto (125 partidos), Atlético Mineiro (19), Valencia (38) y Manchester City (210).
Con la Selección Argentina, el defensor suma 129 partidos y siete goles, habiendo obtenido el Mundial 2022, dos Copas América y la Finalíssima.
