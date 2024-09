El sugerente posteo de Roger Martínez tras las críticas de Arias y Costas en Racing

El ambiente en Racing está más tenso que nunca: luego de la derrota ante Atlético Tucumán, las declaraciones de Gabriel Arias no pasaron desapercibidas. El arquero chileno no dudó en señalar con el dedo a algunos de sus compañeros, entre ellos a los colombianos Juanfer Quintero, Roger Martínez y Johan Carbonero, quienes, según él, no estuvieron a la altura en el último encuentro.