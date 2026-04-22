El tajante comunicado de la Asociación de Árbitros sobre la labor de Paletta en el Superclásico

De esta manera, la entidad buscó no solo respaldar a uno de sus representantes, sino también poner un freno a las especulaciones que se multiplicaron tras el partido. El mensaje apunta a reforzar la confianza en los procedimientos arbitrales y a subrayar que las decisiones tomadas se ajustaron a las normas establecidas. Mientras tanto, la discusión sobre la jugada continúa abierta en el ámbito futbolístico, con opiniones divididas entre quienes consideran que debió sancionarse penal y quienes avalan la determinación del equipo arbitral.

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El comunicado completo de la Asociación Argentina de Árbitros

La Asociación Argentina de Árbitros expresa su repudio y rechazo hacia las manifestaciones realizadas por diferentes portales y redes sociales donde se intenta a través de aserciones falsas, mendaces y mal intencionadas poner en tela de juicio la honorabilidad profesional de nuestro afiliado Héctor Paletta.

También, ponemos en conocimiento del publico en general que acorde al PROTOCOLO VAR los colegiados no pueden ingresar con teléfonos móviles a las cabinas VOR. Tales afirmaciones demuestran un desconocimiento absoluto de los protocolos vigentes que rigen el arbitraje de la FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE ASOCIACIONES DE FÚTBOL (FIFA).