El tajante comunicado de la Asociación de Árbitros sobre la labor de Paletta en el Superclásico
El organismo que comanda Federico Beligoy defendió al juez del VAR y apuntó contra versiones que considera falsas y perjudiciales para su imagen profesional.
La polémica del último Superclásico entre River y Boca continúa generando repercusiones, y en las últimas horas sumó un nuevo capítulo institucional. La Asociación Argentina de Árbitros (AAA) emitió un comunicado oficial en el que respaldó con firmeza a Héctor Paletta, encargado del VAR en el encuentro, y cuestionó duramente las versiones que circularon en medios y redes sociales.
El organismo expresó su postura con contundencia, rechazando lo que considera una campaña de desinformación en torno al desempeño del árbitro. En el texto difundido, la entidad manifestó su “repudio y rechazo” hacia afirmaciones que calificó como “falsas, mendaces y malintencionadas”, señalando que buscan afectar la reputación profesional de su afiliado en medio de un contexto de alta exposición mediática.
La figura de Paletta quedó en el centro de la escena luego de la jugada final del clásico, en la que el conjunto millonario reclamó un penal por un supuesto empujón de Lautaro Blanco sobre Lucas Martínez Quarta. La decisión de no intervenir desde el VAR alimentó el debate y derivó en múltiples interpretaciones, algunas de ellas cuestionadas por la propia Asociación.
Además de defender al árbitro, el comunicado también buscó aclarar aspectos técnicos relacionados con el funcionamiento del sistema de videoarbitraje. En particular, se refirió a versiones que sugerían posibles irregularidades en la cabina de control. En ese sentido, el organismo fue categórico al remarcar que, según el protocolo vigente, los jueces tienen prohibido ingresar con teléfonos móviles a las cabinas VOR.
De esta manera, la entidad buscó no solo respaldar a uno de sus representantes, sino también poner un freno a las especulaciones que se multiplicaron tras el partido. El mensaje apunta a reforzar la confianza en los procedimientos arbitrales y a subrayar que las decisiones tomadas se ajustaron a las normas establecidas. Mientras tanto, la discusión sobre la jugada continúa abierta en el ámbito futbolístico, con opiniones divididas entre quienes consideran que debió sancionarse penal y quienes avalan la determinación del equipo arbitral.
El comunicado completo de la Asociación Argentina de Árbitros
La Asociación Argentina de Árbitros expresa su repudio y rechazo hacia las manifestaciones realizadas por diferentes portales y redes sociales donde se intenta a través de aserciones falsas, mendaces y mal intencionadas poner en tela de juicio la honorabilidad profesional de nuestro afiliado Héctor Paletta.
También, ponemos en conocimiento del publico en general que acorde al PROTOCOLO VAR los colegiados no pueden ingresar con teléfonos móviles a las cabinas VOR. Tales afirmaciones demuestran un desconocimiento absoluto de los protocolos vigentes que rigen el arbitraje de la FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE ASOCIACIONES DE FÚTBOL (FIFA).
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