El Talleres de Jorge Sampaoli goleó 4-0 a Platense en Vicente López
La "T" logró su primera victoria en el Torneo Clausura 2026 ante un "Calamar" que terminó fuertemente cuestionado por sus hinchas.
Talleres logró conseguir su primera la victoria este lunes en su visita a Platense, y nada menos que con una gran goleada 4-0, en uno de los encuentros correspondientes a la tercera fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2026.
En el estadio Ciudad de Vicente López, la visita dirigida por Jorge Sampaoli se impuso con los goles de Rick, por duplicado, Valentín Depietri y Franco Cristaldo.
El "Calamar" llegaba con un punto tras un comienzo irregular en el campeonato. El conjunto dirigido por Walter Zunino debutó con un empate frente a Unión y, en la segunda fecha, cayó ante Instituto en Córdoba, y este lunes terminó fuertemente criticado por sus hinchas.
Talleres, por su parte, logró recuperarse luego de un inicio adverso en el certamen. La "T" comenzó el torneo con una derrota por 1 a 0 frente a Newell's en Rosario y volvió a caer en la segunda jornada al perder como local ante Vélez.
El equipo dirigido por Jorge Sampaoli pudo de esta forma cortar la racha negativa en Vicente López para conseguir sus primeros puntos en el campeonato.
Formaciones de Platense vs. Talleres por el Torneo Clausura 2026 - Zona A
Platense: Juan Pablo Cozzani; Tomás Silva, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta, Juan Ignacio Saborido o Agustín Lagos; Iván Gómez, Martín Barrios; Guido Mainero, Nicolás Retamar, Franco Zapiola; Leonardo Heredia. DT: Walter Zunino.
Talleres: Ezequiel Unsain; Augusto Schott, Santiago Fernández, Román Riquelme, Gabriel Báez; Federico Fattori, Matías Galarza; Giovanni Baroni, Franco Cristaldo, Rick; Ronaldo Martínez. DT: Jorge Sampaoli.
Horario y televisación
- Hora: 19:00.
- Estadio: Ciudad de Vicente López.
- Árbitro: Daniel Zamora.
- VAR: Héctor Paletta.
- TV: TNT Sports.
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