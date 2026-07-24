Platense vs. Unión, por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV
Ambos llegan con expectativas renovadas y buscarán comenzar el campeonato con un triunfo que les permita afianzarse entre los protagonistas del fútbol argentino.
Platense volverá a presentarse ante su gente este viernes cuando reciba a Unión de Santa Fe desde las 21.15 en el estadio Ciudad de Vicente López, en uno de los encuentros correspondientes a la primera fecha del Torneo Clausura 2026. Tanto el conjunto dirigido por el Calamar como el Tatengue llegan con buenas sensaciones luego de sus actuaciones durante el primer semestre y buscarán trasladar ese rendimiento al inicio de una nueva competencia.
El equipo de Vicente López afronta el segundo tramo de la temporada con un panorama alentador. Aunque no logró clasificarse a los playoffs del Torneo Apertura, cerró una primera mitad del año muy positiva gracias a su destacada participación en la Copa Libertadores, certamen en el que consiguió uno de los objetivos más importantes de su historia reciente.
Platense finalizó segundo en su grupo con 10 puntos y logró avanzar a los octavos de final del máximo torneo continental. Ese rendimiento consolidó el crecimiento futbolístico del equipo y alimentó la ilusión de seguir haciendo historia en el plano internacional.
El desafío continental ya tiene fechas confirmadas. El Calamar enfrentará a Coquimbo Unido en la serie de octavos de final. El partido de ida se disputará el 12 de agosto en Vicente López, mientras que la revancha tendrá lugar una semana más tarde, el 19 de agosto, en territorio chileno. Sin embargo, antes de pensar en la Libertadores, el conjunto bonaerense sabe que necesita comenzar de la mejor manera el Clausura.
Por su parte, Unión también inicia el campeonato con expectativas importantes después de haber protagonizado una campaña destacada en el Apertura. El conjunto santafesino logró clasificarse a la fase eliminatoria tras finalizar en el octavo puesto de su grupo y protagonizó una de las grandes sorpresas al eliminar como visitante a Independiente Rivadavia, uno de los candidatos al título.
El recorrido del Tatengue finalizó en los cuartos de final, instancia en la que cayó por 2-0 frente a Belgrano, equipo que posteriormente se consagró campeón del certamen. A pesar de la eliminación, el balance fue ampliamente positivo para un plantel que mostró competitividad y carácter en los partidos decisivos.
El encuentro en Vicente López promete un desarrollo equilibrado entre dos equipos que llegan con confianza y con aspiraciones de seguir creciendo. El local buscará aprovechar a su gente para empezar con un triunfo antes de enfocarse en la Libertadores, mientras que la visita intentará dar el golpe como visitante y confirmar que puede volver a pelear por lugares importantes en el Clausura.
Platense vs. Unión, por el Torneo Clausura 2026: probables formaciones
- Platense: Juan Pablo Cozzani; Tomás Silva, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta, Juan Ignacio Saborido o Agustín Lagos; Iván Gómez, Martín Barrios; Guido Mainero, Nicolás Retamar, Franco Zapiola; Leonardo Heredia. DT: Walter Zunino.
- Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Tomás Fagioli, Juan Ludueña, Lucas Ayala; Julián Palacios, Emilio Giaccone, Lucas Menossi, Brahian Cuello; Misael Aguirre, Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.
Platense vs. Unión: otros datos
- Hora: 21.15.
- Estadio: Ciudad de Vicente López.
- Árbitro: Sebastián Martínez.
- VAR: Salomé Di Iorio.
- TV: TNT Sports Premium.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario