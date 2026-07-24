Platense vs. Unión, por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV

El recorrido del Tatengue finalizó en los cuartos de final, instancia en la que cayó por 2-0 frente a Belgrano, equipo que posteriormente se consagró campeón del certamen. A pesar de la eliminación, el balance fue ampliamente positivo para un plantel que mostró competitividad y carácter en los partidos decisivos.

El encuentro en Vicente López promete un desarrollo equilibrado entre dos equipos que llegan con confianza y con aspiraciones de seguir creciendo. El local buscará aprovechar a su gente para empezar con un triunfo antes de enfocarse en la Libertadores, mientras que la visita intentará dar el golpe como visitante y confirmar que puede volver a pelear por lugares importantes en el Clausura.

Platense vs. Unión, por el Torneo Clausura 2026: probables formaciones

Platense: Juan Pablo Cozzani; Tomás Silva, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta, Juan Ignacio Saborido o Agustín Lagos; Iván Gómez, Martín Barrios; Guido Mainero, Nicolás Retamar, Franco Zapiola; Leonardo Heredia. DT: Walter Zunino .

Juan Pablo Cozzani; Tomás Silva, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta, Juan Ignacio Saborido o Agustín Lagos; Iván Gómez, Martín Barrios; Guido Mainero, Nicolás Retamar, Franco Zapiola; Leonardo Heredia. . Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Tomás Fagioli, Juan Ludueña, Lucas Ayala; Julián Palacios, Emilio Giaccone, Lucas Menossi, Brahian Cuello; Misael Aguirre, Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.

Platense vs. Unión: otros datos