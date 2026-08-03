Vélez venció 1-0 a Independiente y mantiene el puntaje ideal en el Torneo Clausura 2026

¡UN GOL MADE IN LA FÁBRICA! Gran centro de García para que Thiago Aguirre meta el cabezazo y convierta su primer gol en su segundo partido en el Fortín. Vélez le gana 1-0 a Independiente.



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El "Fortín" mantuvo así el puntaje ideal luego de un comienzo perfecto en el campeonato. El conjunto dirigido por Guillermo Barros Schelotto debutó con una victoria por 1 a 0 frente a Instituto en Liniers y, en la segunda fecha, volvió a sumar de a tres al imponerse ante Talleres en Córdoba.