Vélez venció 1-0 a Independiente y mantiene el puntaje ideal en el Torneo Clausura 2026
El Amalfitani fue testigo de uno de los duelos más atractivos de la tercera fecha, ya que Vélez e Independiente llegaban en lo más alto de la Zona A.
Vélez superó 1-0 a Independiente este lunes por la tercera fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2026. Con este resultado, mantuvo el puntaje perfecto y el liderazgo en la tabla de posiciones, sacándole el invito con el que llegaba el visitante.
En el estadio José Amalfitani, el juvenil Thiago Aguirre, quien había ingresado en el segundo tiempo, marcó el único tanto de la tarde-noche de Liniers.
El "Fortín" mantuvo así el puntaje ideal luego de un comienzo perfecto en el campeonato. El conjunto dirigido por Guillermo Barros Schelotto debutó con una victoria por 1 a 0 frente a Instituto en Liniers y, en la segunda fecha, volvió a sumar de a tres al imponerse ante Talleres en Córdoba.
El "Rojo" de Avellaneda, por su parte, atravesaba un presente similar y también llegaba con seis puntos: comenzó el Clausura con un triunfo frente a Estudiantes de La Plata y ratificó su buen inicio en la segunda jornada al vencer a Newell's.
Formaciones de Vélez vs. Independiente por Torneo Clausura 2026 - Zona A
Vélez: Tomás Marchiori; Joaquín García, Lisandro Magallán, Thiago Silvero, Elías Gómez; Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro; Matías Pellegrini, Manuel Lanzini, Tobías Andrada; Florián Monzón. DT: Guillermo Barros Schelotto.
Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias o Leo Godoy, Juan Fedorco, Sebastián Valdéz, Facundo Zabala; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone; Maxi Gutiérrez, Santiago Montiel, Matías Abaldo; y Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros.
Horario y televisación
- Hora: 19:00.
- Estadio: José Amalfitani.
- Árbitro: Leandro Rey Hilfer.
- VAR: Lucas Cavallero.
- TV: ESPN Premium.
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