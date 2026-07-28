Instituto vs. Platense por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV
Ambos equipos llegan con la misión de conseguir su primera victoria en el torneo. Chocan este miércoles, a las 21:30, en Córdoba. Los detalles en la nota.
Instituto de Córdoba busca sumar sus primeros tres puntos en el Torneo Clausura este miércoles, cuando reciba a Platense desde las 21:30 en el Monumental de Alta Córdoba, por la segunda fecha de la Zona A. El encuentro será televisado por TNT Sports y tendrá a Luis Lobo Medina como juez principal, acompañado por los asistentes Cristian Navarro y Juan Del Fueyo. En el VAR, por su parte, estará Silvio Trucco.
La "Gloria" llega al compromiso luego de caer 1 a 0 frente a Vélez en el debut y buscará recuperarse ante su gente. El equipo dirigido por Diego Flores mantuvo la base del plantel y reforzó el equipo con las incorporaciones del arquero Marcos Ledesma y del mediocampista Juan Andrés Meli para afrontar el segundo semestre.
Por su parte, Platense intentará dejar atrás el traspié de la primera fecha y volver a sumar fuera de casa. El conjunto conducido por Walter Zunino incorporó al delantero uruguayo Nicolás "Diente" López como una de las caras nuevas para este mercado de pases, con el objetivo de reforzar un plantel que también afrontará la Copa Libertadores.
Formaciones de Instituto vs. Platense por el Torneo Clausura
Instituto: Marcos Ledesma; Giuliano Cerato, Fernando Alarcón, Leonel Mosevich, Jonathan Galván, Diego Sosa; Gustavo Abregú, Matías Gallardo; Alex Luna, Matías Tissera y Jhon Córdoba. DT: Diego Flores.
Platense: Juan Pablo Cozzani; Tomás Silva, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta, Juan Ignacio Saborido o Agustín Lagos; Iván Gómez, Martín Barrios; Guido Mainero, Nicolás Retamar, Franco Zapiola; Leonardo Heredia. DT: Walter Zunino.
Horario y televisación
- Hora: 21:30.
- Estadio: Monumental de Alta Córdoba.
- Árbitro: Luis Lobo Medina.
- VAR: Silvio Trucco.
- TV: TNT Sports.
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