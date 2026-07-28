Instituto vs. Platense por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV

Instituto de Córdoba busca sumar sus primeros tres puntos en el Torneo Clausura este miércoles, cuando reciba a Platense desde las 21:30 en el Monumental de Alta Córdoba, por la segunda fecha de la Zona A. El encuentro será televisado por TNT Sports y tendrá a Luis Lobo Medina como juez principal, acompañado por los asistentes Cristian Navarro y Juan Del Fueyo. En el VAR, por su parte, estará Silvio Trucco.