El tan ansiado repechaje para el Mundial 2026: qué países participan y cuándo se juega
La repesca rumbo al Mundial 2026 ya tiene sede, formato y cruces definidos, con Bolivia como representante de Conmebol en un sistema renovado.
La última chance para entrar a la Copa del Mundo que tendrá sede conjunta en México, Estados Unidos y Canadá ya tiene definidos todos sus detalles organizativos. El repechaje intercontinental, que entregará los últimos boletos para el torneo y que contará con Bolivia como representante de Conmebol, confirmó sede, calendario y el sistema de competencia que determinará quiénes completan el cuadro de 48 selecciones.
El Mundial 2026 avanza en sus preparativos mientras varias federaciones peleaban por los lugares restantes, especialmente los que se definen a través de esta instancia límite. Los cupos destinados al repechaje, históricamente codiciados por los equipos más débiles de cada confederación, ya tienen fecha de disputa para que seis selecciones intenten colarse en la cita global.
En este formato ampliado, Bolivia logró quedarse con el boleto asignado a Conmebol tras concluir séptima en las Eliminatorias, un lugar que obtuvo en la última jornada al derrotar 1-0 a Brasil en La Paz con un penal convertido por Miguel Terceros, resultado que se combinó con la dura caída de Venezuela por 6-3 ante Colombia. Con ese escenario, el conjunto dirigido por Óscar Villegas aseguró su presencia en la repesca.
La Verde, que tiene tres participaciones mundialistas en su historia —1930, 1950 y la recordada clasificación a Estados Unidos 1994—, vuelve a quedar a las puertas de un Mundial después de tres décadas sin presencia en la competencia. De cara a 2026, con el incremento a 48 equipos, este repechaje aparece como una oportunidad concreta para intentar regresar a la elite del fútbol internacional.
El Torneo Clasificatorio que definirá los últimos clasificados adoptará una modalidad completamente distinta a los antiguos cruces directos entre confederaciones. Todo se resolverá en México, más precisamente en Monterrey y Guadalajara, durante la ventana FIFA de marzo del próximo año, que coincide con el cierre de las Eliminatorias.
La estructura contempla dos llaves de tres seleccionados cada una, con partidos únicos que incluyen una semifinal y una final por cada cuadro, mientras que dos países ingresarán directamente a la instancia decisiva según su posición en el ranking FIFA, lo que condiciona y jerarquiza el acceso a la ronda definitoria.
El sorteo dejó configurados los emparejamientos de la siguiente manera. En semifinales, Bolivia se enfrentará a Suniram, mientras que la otra llave tendrá a Nueva Caledonia contra Jamaica. Luego, las finales medirán al ganador de Bolivia/Suniram ante Irak, y al vencedor de Nueva Caledonia/Jamaica frente a la República Democrática del Congo. Así quedará resuelto el camino para conocer a los últimos clasificados del Mundial 2026.
