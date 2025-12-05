El tan ansiado repechaje para el Mundial 2026: qué países participan y cuándo se juega

La estructura contempla dos llaves de tres seleccionados cada una, con partidos únicos que incluyen una semifinal y una final por cada cuadro, mientras que dos países ingresarán directamente a la instancia decisiva según su posición en el ranking FIFA, lo que condiciona y jerarquiza el acceso a la ronda definitoria.

El sorteo dejó configurados los emparejamientos de la siguiente manera. En semifinales, Bolivia se enfrentará a Suniram, mientras que la otra llave tendrá a Nueva Caledonia contra Jamaica. Luego, las finales medirán al ganador de Bolivia/Suniram ante Irak, y al vencedor de Nueva Caledonia/Jamaica frente a la República Democrática del Congo. Así quedará resuelto el camino para conocer a los últimos clasificados del Mundial 2026.