El TAS condenó a Corinthians a pagarle una millonaria indemnización a un ex River
El exmediocampista del Millonario, Matías Rojas, hoy en Portland Timbers, recibirá una cifra récord tras la resolución, que ratifica sus reclamos.
El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) falló a favor de Matías Rojas, el mediocampista paraguayo que defendió los colores de River tras rescindir su contrato con Corinthians el año pasado, alegando atrasos en los pagos de su salario. Según la resolución, deberán abonarle aproximadamente 45 millones de reales, cifra que se incrementa por los intereses acumulados desde la fecha de incumplimiento.
El fallo confirma y amplía la condena que la FIFA había impuesto al Timão el año anterior, y desestima los argumentos de defensa presentados por el club brasileño ante el tribunal suizo.
La decisión del TAS tiene un impacto económico importante y podría afectar el próximo mercado de pases del club: si no se llega a un acuerdo en 45 días, Corinthians podría enfrentar nuevas sanciones que incluyan restricciones para inscribir jugadores, sumándose a la prohibición vigente por una deuda con Santos Laguna de México.
La indemnización corresponde al salario que Rojas habría percibido hasta la finalización de su contrato original con el club paulista, que se extendía hasta junio de 2027. El entorno del jugador se mostró abierto a dialogar y alcanzar un acuerdo amistoso, y la directiva de Corinthians ya contactó a Rafael Botelho, representante legal del mediocampista a través de PVBT Law, para iniciar conversaciones. Sin embargo, las negociaciones todavía están en etapas tempranas.
Otros casos pendientes de Corinthians
El club brasileño tiene pendientes otras decisiones del TAS que también le exigen desembolsos millonarios: 22,7 millones de reales (aproximadamente 4,3 millones de dólares) a Talleres de Argentina por el fichaje del mediocampista Rodrigo Garro, y 6,7 millones de reales (1,075 millones de euros) al Shakhtar Donetsk por el préstamo del centrocampista Maycon.
Estas situaciones reflejan la complejidad jurídica y financiera que atraviesa el club y la importancia de cumplir con los contratos y obligaciones internacionales para evitar sanciones adicionales. Con esta resolución, el paraguayo se asegura una compensación histórica por su paso por el fútbol brasileño.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario