El TAS condenó a Corinthians a pagarle una millonaria indemnización a un ex River

Otros casos pendientes de Corinthians

El club brasileño tiene pendientes otras decisiones del TAS que también le exigen desembolsos millonarios: 22,7 millones de reales (aproximadamente 4,3 millones de dólares) a Talleres de Argentina por el fichaje del mediocampista Rodrigo Garro, y 6,7 millones de reales (1,075 millones de euros) al Shakhtar Donetsk por el préstamo del centrocampista Maycon.

Estas situaciones reflejan la complejidad jurídica y financiera que atraviesa el club y la importancia de cumplir con los contratos y obligaciones internacionales para evitar sanciones adicionales. Con esta resolución, el paraguayo se asegura una compensación histórica por su paso por el fútbol brasileño.