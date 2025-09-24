Felipe Melo cuestiona a Marcelo Gallardo por el planteo de River ante Palmeiras: "Se equivocó..."
El exvolante analizó el 2-1 en el Monumental y señaló que el Millonario mejoró recién en el segundo tiempo. Además, elogió a Abel Ferreira y defendió al Verdao.
La previa de la revancha entre River y Palmeiras, por los cuartos de final de la Copa Libertadores, tuvo un condimento extra con las declaraciones de Felipe Melo, exmediocampista y referente histórico del Verdao. En diálogo con TyC Sports, el brasileño criticó el planteo inicial de Marcelo Gallardo en el partido de ida disputado en el Monumental.
“El primer tiempo fue una cosa de locos lo que hizo Palmeiras en Argentina, no se lo esperaba nadie. No soy quién para hablar de Gallardo, que ganó todo, pero creo que se equivocó”, señaló Melo. El exjugador explicó que River modificó su esquema habitual al utilizar tres centrales y resignar un mediocampista: “Muchas veces juega con cuatro en el medio y quitó a uno para poner tres atrás. Palmeiras, que es muy inteligente, puso un centrocampista más y fue superior por eso”.
Para Melo, el cambio de esquema en el segundo tiempo devolvió a River a su mejor versión: “Gallardo volvió a lo que hace siempre y el equipo fue mucho mejor. Ese segundo tiempo le da esperanza a River. Palmeiras debe jugar como si estuviera 0-0 y no perder la concentración ni un minuto”.
El respeto a los equipos argentinos
Aunque se declaró hincha de Boca, Melo reconoció la jerarquía del Millonario: “Soy realista, River es un grandísimo club. Brasil está un nivel arriba, pero en el fútbol no hay lógica. Los equipos argentinos son coperos y saben jugar estas instancias”.
En paralelo, Melo respaldó a Abel Ferreira, actual DT de Palmeiras, quien fue blanco de críticas en Brasil: “En el mundo de las redes sociales hay voces idiotas. Abel es el más grande entrenador de la historia de Palmeiras, quizás entre los dos o tres mejores, y todos los años gana títulos”.
Este miércoles a las 21.30, en San Pablo, River buscará remontar el 1-2 de la ida para meterse en semifinales, donde Racing ya espera rival. El Millonario, en caso de avanzar, jugará ante el ganador del cruce entre Estudiantes de La Plata y Flamengo.
