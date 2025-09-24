Felipe Melo cuestiona a Marcelo Gallardo por el planteo de River ante Palmeiras: "Se equivocó..."

En paralelo, Melo respaldó a Abel Ferreira, actual DT de Palmeiras, quien fue blanco de críticas en Brasil: “En el mundo de las redes sociales hay voces idiotas. Abel es el más grande entrenador de la historia de Palmeiras, quizás entre los dos o tres mejores, y todos los años gana títulos”.

Este miércoles a las 21.30, en San Pablo, River buscará remontar el 1-2 de la ida para meterse en semifinales, donde Racing ya espera rival. El Millonario, en caso de avanzar, jugará ante el ganador del cruce entre Estudiantes de La Plata y Flamengo.