Video: Lanús festejó la clasificación ante Fluminense en las playas de Río de Janeiro
El Granate eliminó al Flu en el Maracaná y avanzó a semifinales de la Copa Sudamericana. Tras la hazaña, los jugadores disfrutaron del mar, el sol y un partido de voley.
Lanús consiguió una histórica clasificación a las semifinales de la Copa Sudamericana 2025 tras empatar con Fluminense en el Maracaná. Dylan Godoy fue el héroe de la noche y el plantel, al día siguiente, celebró con mates y vóley en las playas de Río de Janeiro antes de enfocarse en su próximo rival, que se definirá esta semana.
Al día siguiente, con la clasificación asegurada, el plantel se permitió un merecido momento de relax en las playas de Río de Janeiro. Vestidos con indumentaria del club, ojotas y mate en mano, los futbolistas compartieron risas y un improvisado partido de vóley en la arena. La postal sorprendió incluso a algunos hinchas que esperaban el regreso del equipo a Buenos Aires.
Lanús festejó la clasificación ante Fluminense con vóley y mates en Río de Janeiro
El próximo rival por las semifinales de la Copa Sudamericana, entre Chile y Perú
Lanús ya piensa en la semifinal, cuyo rival se conocerá este jueves cuando Universidad de Chile reciba a Alianza Lima desde las 21.30, tras el 0-0 de la ida en Perú.
- Si avanzan los chilenos, el Granate será el primer equipo argentino en viajar a Santiago después del escándalo arbitral en Avellaneda que eliminó a Independiente.
- Si pasan los peruanos, el choque tendrá un condimento especial: el reencuentro con Néstor “Pipo” Gorosito, exentrenador granate, recordado por su polémica frase sobre la rivalidad con Banfield.
El conjunto dirigido por Mauricio Pellegrino sigue escribiendo historia en el certamen continental y ahora espera por su próximo desafío que ilusiona mucho a los hinchas y perfila al equipo cómo uno de los grandes candidatos a quedarse con el título de una competencia que está más pareja que nunca y que podría sorprender a muchos teniendo en cuenta el desenlace de las llaves que quedan pendientes.
