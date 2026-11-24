El TAS le devolvió la Copa Africana de Naciones a Senegal diez meses después de la final
El Tribunal de Arbitraje Deportivo revirtió la decisión de la CAF, que había dado ganador a Marruecos 3-0, y validó el 1-0 de Senegal en la final de Rabat.
El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) falló a favor de Senegal y le devolvió el título de la Copa Africana de Naciones, que la Confederación Africana de Fútbol (CAF) le había otorgado en marzo a Marruecos en los escritorios. La resolución, conocida el 24 de noviembre, valida el 1-0 en tiempo suplementario de la final jugada el 18 de enero en Rabat y deja sin efecto el 3-0 que la CAF le había dado a los marroquíes.
Así se cierra un caso que llevó diez meses. Todo empezó en el tiempo añadido de la final, cuando el árbitro Jean-Jacques Ngambo Ndala cobró un penal para Marruecos y la mayoría de los jugadores senegaleses se fueron del campo. Minutos después volvieron, Brahim Díaz falló el penal y la definición se fue al alargue, donde Pape Gueye hizo el gol del título.
De la CAF al TAS: cómo fue el caso de la Copa Africana
El Comité de Disciplina de la CAF rechazó el primer reclamo de Marruecos. Pero el 17 de marzo, el Comité de Apelación lo aceptó, anuló la victoria senegalesa por retirada del campo y proclamó campeón al conjunto marroquí. Senegal presentó su recurso ante el TAS el 25 de marzo, y la audiencia se hizo a puerta cerrada en Lausana (Suiza) el 8 de octubre.
Marruecos sostenía que, al irse del campo, Senegal violó los artículos 82 y 84 del Reglamento de la CAN y que el árbitro tendría que haber dado por terminado el partido. Además, acusó al juez de cometer un error de derecho y de actuar de manera arbitraria.
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Los argumentos del fallo
El panel arbitral estuvo integrado por el francés Gérald Simon (presidente), el italiano Luigi Fumagalli y el alemán Ulrich Haas. Para el tribunal, la decisión de reanudar o suspender el juego era exclusiva del árbitro, y se cumplían las condiciones para seguir: los dos equipos estaban otra vez en la cancha y querían continuar.
El TAS también consideró que esos artículos solo se aplican cuando el árbitro suspende un partido de manera definitiva, lo que no pasó en Rabat. Reconoció que el juez decidió en un clima de extrema tensión, pero rechazó que su decisión haya sido arbitraria: según el tribunal, su criterio "no pareció verse afectado por factores externos al juego".
En cuanto a las sanciones, el fallo recordó que la Federación de Senegal, el entrenador Pape Thiaw y algunos jugadores ya fueron sancionados por la CAF en expedientes disciplinarios aparte. Los fundamentos completos de la decisión se harán públicos, salvo que las partes pidan que sean confidenciales.
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