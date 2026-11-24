Los argumentos del fallo

El panel arbitral estuvo integrado por el francés Gérald Simon (presidente), el italiano Luigi Fumagalli y el alemán Ulrich Haas. Para el tribunal, la decisión de reanudar o suspender el juego era exclusiva del árbitro, y se cumplían las condiciones para seguir: los dos equipos estaban otra vez en la cancha y querían continuar.

El TAS también consideró que esos artículos solo se aplican cuando el árbitro suspende un partido de manera definitiva, lo que no pasó en Rabat. Reconoció que el juez decidió en un clima de extrema tensión, pero rechazó que su decisión haya sido arbitraria: según el tribunal, su criterio "no pareció verse afectado por factores externos al juego".

En cuanto a las sanciones, el fallo recordó que la Federación de Senegal, el entrenador Pape Thiaw y algunos jugadores ya fueron sancionados por la CAF en expedientes disciplinarios aparte. Los fundamentos completos de la decisión se harán públicos, salvo que las partes pidan que sean confidenciales.