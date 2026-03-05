El TAS suspendió ocho meses a Imanol Machuca y otros dos argentinos por falsificación

imanol machuca 1

El comunicado del TAS

"Tras considerar las pruebas, el Panel del TAS determinó que la infracción por falsificación de documentos de elegibilidad quedó establecida y que la suspensión de 12 meses para disputar partidos fue una sanción razonable y proporcionada para los jugadores, dada su responsabilidad cómplice en este fraude. Sin embargo, de conformidad con el Artículo 22 del FDC [Código Disciplinario], el Panel decidió que la prohibición solo debe aplicarse a los partidos y no a todas las actividades relacionadas con el fútbol. Esto significa que los jugadores pueden reanudar los entrenamientos con sus respectivos clubes durante la suspensión. En consecuencia, las apelaciones de los jugadores fueron estimadas parcialmente y las sanciones se modifican en parte.