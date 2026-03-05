El TAS suspendió ocho meses a Imanol Machuca y otros dos argentinos por falsificación
El TAS ratificó la sanción contra Imanol Machuca, Facundo Garcés y Rodrigo Holgado por falsificación de documentos en Malasia. Deberán cumplir 8 meses más.
El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) ratificó la sanción que la FIFA había aplicado a Imanol Machuca y a los argentinos Facundo Garcés y Rodrigo Holgado por la falsificación de documentos vinculados a la Asociación de Fútbol de Malasia (FAM). La resolución fue confirmada en la mañana del jueves 5 de marzo y deja al futbolista de Vélez sin posibilidad de ser utilizado por Guillermo Barros Schelotto durante los próximos meses.
Qué implica la sanción del TAS para Machuca
La pena original es de doce meses de suspensión. Sin embargo, Machuca ya cumplió cuatro meses entre septiembre y enero, por lo que deberá completar otros 8 meses sin disputar partidos oficiales. El caso se originó a partir de la utilización de documentación falsa para que los futbolistas pudieran actuar con la Selección de Malasia en las Eliminatorias para la Copa Asiática.
El único punto que modificó el TAS respecto de la sanción inicial fue la prohibición de entrenarse y de participar en “otras actividades relacionadas con el fútbol”. Con esta revisión, la suspensión se limitará exclusivamente a los encuentros oficiales, lo que le permitirá mantenerse en actividad dentro del club mientras cumple la sanción deportiva.
El comunicado del TAS
"Tras considerar las pruebas, el Panel del TAS determinó que la infracción por falsificación de documentos de elegibilidad quedó establecida y que la suspensión de 12 meses para disputar partidos fue una sanción razonable y proporcionada para los jugadores, dada su responsabilidad cómplice en este fraude. Sin embargo, de conformidad con el Artículo 22 del FDC [Código Disciplinario], el Panel decidió que la prohibición solo debe aplicarse a los partidos y no a todas las actividades relacionadas con el fútbol. Esto significa que los jugadores pueden reanudar los entrenamientos con sus respectivos clubes durante la suspensión. En consecuencia, las apelaciones de los jugadores fueron estimadas parcialmente y las sanciones se modifican en parte.
La prohibición de jugar partidos comienza hoy, 5 de marzo de 2026, reconociéndose a su favor el período comprendido entre el 25 de septiembre de 2025 y el 26 de enero de 2026 inclusive, en el que la suspensión se cumplió efectivamente. El Panel del TAS consideró que la multa de 350.000 CHF [Francos Suizos] impuesta a la FAM estaba justificada y era proporcionada.
Se trata de una decisión operativa (sin los fundamentos jurídicos); el Laudo completo del TAS se emitirá a su debido tiempo. Más adelante se publicará una decisión fundamentada y, a efectos legales, solo será vinculante la redacción utilizada en la decisión escrita".
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario