Paulo Dybala sufrió otra lesión en Roma y se aleja del Mundial 2026

El italiano explicó que el contrato de Dybala podría pasar de 8 a 3 millones, al igual que el de Lorenzo Pellegrini, cuyos vínculos finalizan en julio. “Para la supervivencia del club, necesitamos bajarle el salarios; de lo contrario, no podremos cumplir con las normas del Fair Play Financiero“, sostuvo.

“Basándonos en lo que han hecho en el campo, las referencias del entrenador y sus peticiones, si hay un encuentro, genial; si no, nos despedimos de ellos“, concluyó Ranieri, dejando en suspenso el futuro del argentino en medio de un presente físico complicado.