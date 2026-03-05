Paulo Dybala sufrió otra lesión en Roma y se aleja del Mundial 2026
El futbolista volvió a resentirse de su rodilla en Roma y seguirá sin jugar. Su último partido fue el 25 de enero y crece la incertidumbre sobre su futuro.
Paulo Dybala sufrió una nueva molestia en la rodilla y continuará fuera de las canchas en Roma. El argentino no juega desde el 25 de enero y, en medio de las dudas sobre su renovación, su presente físico vuelve a encender las alarmas en el club italiano.
Mientras su futuro sigue sin definiciones, el presente de la Joya está marcado por las lesiones. El mediapunta argentino tenía previsto reaparecer este fin de semana, pero volvió a quedar fuera de la lista de convocados. Según informaron medios italianos, se presentó al entrenamiento de este jueves, aunque debió retirarse minutos después por una inflamación en la rodilla, la misma molestia que lo marginó durante seis partidos desde finales de enero.
Su último encuentro fue el 25 de enero, en el empate 1-1 frente a AC Milan, cuando salió reemplazado a 20 minutos del final. Desde entonces, Roma solo logró vencer a Cagliari y Cremonese en la Serie A, además de empatar con Napoli y Juventus y caer ante Udinese.
La renovación de Paulo Dybala y el pedido de bajar el salario
El cordobés había integrado el banco de suplentes ante la Vecchia Signora en el compromiso más reciente, pero el entrenador decidió preservarlo. Finalmente, tampoco estará disponible este fin de semana ante Genoa y su regreso deberá esperar al menos una semana más.
En paralelo, la dirigencia romana dejó en claro que su continuidad dependerá de una reducción salarial. Claudio Ranieri, actual asesor cercano a la conducción del club, fue contundente: “Para la supervivencia del club, necesitamos bajarle el salario”.
El italiano explicó que el contrato de Dybala podría pasar de 8 a 3 millones, al igual que el de Lorenzo Pellegrini, cuyos vínculos finalizan en julio. “Para la supervivencia del club, necesitamos bajarle el salarios; de lo contrario, no podremos cumplir con las normas del Fair Play Financiero“, sostuvo.
“Basándonos en lo que han hecho en el campo, las referencias del entrenador y sus peticiones, si hay un encuentro, genial; si no, nos despedimos de ellos“, concluyó Ranieri, dejando en suspenso el futuro del argentino en medio de un presente físico complicado.
