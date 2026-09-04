La reflexión del Cholo Simeone sobre Julián Álvarez antes de su regreso con Atlético de Madrid
El entrenador del Colchonero confirmó que el delantero argentino será parte de la delegación que viajará a Bilbao y dejó un mensaje contundente sobre el momento que atraviesa.
Julián Álvarez se prepara para volver a estar a disposición de Diego Simeone en Atlético de Madrid. Después de quedar afuera del último encuentro ante Sevilla, el delantero argentino fue incluido por el entrenador para el compromiso de este sábado frente a Athletic Bilbao, como visitante, por una nueva fecha de LaLiga.
En la previa del encuentro, el Cholo no solo confirmó la presencia de la Araña, sino que también se refirió al particular escenario que atraviesa el atacante luego de un mercado de pases marcado por la tensión. El entrenador del conjunto madrileño aseguró que viene mostrando una buena actitud durante los entrenamientos y que espera que pueda trasladar ese trabajo al campo de juego.
"Está entrenando muy bien, mañana va a venir convocado, va a ser parte del grupo que viaje a Bilbao y esperando lo mejor de él y de todos sus compañeros", expresó Simeone cuando fue consultado por el delantero. La situación de Julián cambió considerablemente durante las últimas semanas. El futbolista había manifestado su intención de dejar Atlético de Madrid y su nombre quedó relacionado con Barcelona, pero finalmente no se concretó su salida.
Simeone respaldó a Julián Álvarez antes del partido de Atlético de Madrid
La permanencia del delantero generó una situación incómoda con parte de los simpatizantes. En el empate ante Villarreal, fue recibido con silbidos y también sufrió el rechazo de algunos sectores del público, en medio de una relación que quedó afectada por su deseo de cambiar de club. Ante ese panorama, el director técnico optó por poner el foco en el aprendizaje y no en el conflicto.
Considera que la situación puede convertirse en una experiencia importante para el futbolista y remarcó que todos tienen aspectos de su vida que pueden ser revisados. "La vida está llena de oportunidades", señaló el entrenador, antes de destacar que "esta es una oportunidad que se le presenta a Julián para ajustar situaciones en su vida".
El mensaje del Cholo no apuntó solamente hacia Álvarez, sino que también incluyó una reflexión sobre la manera en la que se juzga a los protagonistas del fútbol. Para Simeone, el episodio debe servir como una instancia de crecimiento y no únicamente como motivo de reproches. "Nos pasamos todo el tiempo aprendiendo y mucho tiempo juzgando. Todos juzgamos, hay que juzgar menos y centrarnos más en aprender", expresó.
La Araña busca dejar atrás la polémica
Con el mercado de pases ya cerrado para el escenario que había generado la incertidumbre, Julián deberá concentrarse nuevamente en su rendimiento dentro de la cancha. Atlético de Madrid necesita que el atacante recupere protagonismo y pueda aportar su capacidad goleadora en una temporada en la que el equipo pretende mantenerse competitivo.
Simeone también destacó que este momento puede ayudar al argentino a resolver cuestiones personales y profesionales que le permitan recuperar su mejor versión. "Este paso le dará aprendizaje puro y tiene la oportunidad de resolver situaciones internamente para que le hagan mejor a él y que nosotros le veamos feliz, que es lo que queremos, que esté contento y que nos haga goles como Futre nos transmitió ayer porque es un mensaje lindo", sentenció.
Ahora, el próximo desafío será en Bilbao. Allí, el campeón del mundo tendrá nuevamente la posibilidad de responder dentro del campo, en un contexto particular y con la expectativa puesta en que los goles y su rendimiento puedan volver a ocupar el centro de la escena.
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