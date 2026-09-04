La reflexión del Cholo Simeone sobre Julián Álvarez antes de su regreso con Atlético de Madrid

El mensaje del Cholo no apuntó solamente hacia Álvarez, sino que también incluyó una reflexión sobre la manera en la que se juzga a los protagonistas del fútbol. Para Simeone, el episodio debe servir como una instancia de crecimiento y no únicamente como motivo de reproches. "Nos pasamos todo el tiempo aprendiendo y mucho tiempo juzgando. Todos juzgamos, hay que juzgar menos y centrarnos más en aprender", expresó.

La Araña busca dejar atrás la polémica

Con el mercado de pases ya cerrado para el escenario que había generado la incertidumbre, Julián deberá concentrarse nuevamente en su rendimiento dentro de la cancha. Atlético de Madrid necesita que el atacante recupere protagonismo y pueda aportar su capacidad goleadora en una temporada en la que el equipo pretende mantenerse competitivo.

Simeone también destacó que este momento puede ayudar al argentino a resolver cuestiones personales y profesionales que le permitan recuperar su mejor versión. "Este paso le dará aprendizaje puro y tiene la oportunidad de resolver situaciones internamente para que le hagan mejor a él y que nosotros le veamos feliz, que es lo que queremos, que esté contento y que nos haga goles como Futre nos transmitió ayer porque es un mensaje lindo", sentenció.

Ahora, el próximo desafío será en Bilbao. Allí, el campeón del mundo tendrá nuevamente la posibilidad de responder dentro del campo, en un contexto particular y con la expectativa puesta en que los goles y su rendimiento puedan volver a ocupar el centro de la escena.