El tremendo ascenso de Tomás Etcheverry en el ranking ATP tras su consagración en Río de Janeiro

Tomás Etcheverry tuvo una semana soñada en el Río Open y ese logro se vio reflejado de inmediato en el Ranking ATP. El tenista de La Plata se consagró campeón en Brasil tras imponerse al chileno Alejandro Tabilo y escaló 18 posiciones en la clasificación mundial. Con este salto, se ubicó en el puesto número 33 y pasó a ser el segundo mejor argentino del ranking, solo por detrás de Francisco Cerúndolo, que se mantiene en el puesto número 19.