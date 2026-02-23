El tremendo ascenso de Tomás Etcheverry en el ranking ATP tras su consagración en Río de Janeiro
Carlos Alcaraz estiró su ventaja en la clasificación mundial, que tiene a Jannik Sinner y Novak Djokovic en el podio: todos los detalles.
Tomás Etcheverry tuvo una semana soñada en el Río Open y ese logro se vio reflejado de inmediato en el Ranking ATP. El tenista de La Plata se consagró campeón en Brasil tras imponerse al chileno Alejandro Tabilo y escaló 18 posiciones en la clasificación mundial. Con este salto, se ubicó en el puesto número 33 y pasó a ser el segundo mejor argentino del ranking, solo por detrás de Francisco Cerúndolo, que se mantiene en el puesto número 19.
La otra cara para la legión argentina fue la fuerte caída de Sebastián Báez. El jugador nacido en San Martín descendió 20 lugares y quedó en el puesto número 52, luego de perder en la primera ronda del Río Open y no poder defender el título que había conseguido el año pasado, lo que le significó una importante pérdida de puntos.
En la parte alta del Ranking ATP, Carlos Alcaraz continúa como número uno del mundo tras su consagración en el torneo de Doha. El español amplió su diferencia sobre el italiano Jannik Sinner y ahora le lleva 3.000 puntos en la clasificación. El podio lo completa Novak Djokovic, mientras que el otro movimiento destacado dentro del top-10 fue el ascenso del estadounidense Taylor Fritz, que subió un puesto y se posicionó en el número 7, desplazando al canadiense Felix Auger-Aliassime.
Así quedó el Top 10 del Ranking ATP
1) Carlos Alcaraz: 13.550
2) Jannik Sinner: 10.400
3) Novak Djokovic: 5.280
4) Alexander Zverev: 4.555
5) Lorenzo Musetti: 4.405
6) Alex De Miñaur: 4.235
7) Taylo Fritz: 4.220
8) Felix Auger-Aliassime: 4.080
9) Ben Shelton: 4.050
10) Alexander Bublik: 3.405
Así están los argentinos en el Ranking ATP
- 19. Francisco Cerúndolo (ARG)
- 33. Tomás Etcheverry (ARG)
- 55. Sebastián Báez (ARG)
- 59. Camilo Ugo Carabelli (ARG)
- 70. Juan Manuel Cerúndolo (ARG)
- 76. Thiago Tirante (ARG)
- 77. Mariano Navone (ARG)
- 82. Francisco Comesaña (ARG)
- 96. Román Burruchaga (ARG)
