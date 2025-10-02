El tremendo recibimiento de River y Racing por la Copa Argentina
Ambas hinchadas coparon el estadio Gigante de Arroyito para el cruce por los cuartos de final de la competencia doméstica: todos los detalles.
La expectativa en Rosario es enorme. River y Racing se enfrentan en el estadio Gigante de Arroyito por los cuartos de final de la Copa Argentina y, antes del inicio del partido, las tribunas ya regalaron un marco impactante. Tanto la parcialidad del Millonario como la de la Academia coparon las tribunas y le dieron un recibimiento a la altura de un encuentro que promete mucho.
Con banderas, papelitos, humo de colores y canciones que explotaron en cada rincón del estadio de Rosario Central, las dos hinchadas marcaron presencia y transformaron la previa en una fiesta total. El clima es de final anticipada, con un colorido especial que refleja la importancia del choque para ambos equipos que se perfilan cómo los grandes candidatos a quedarse con el titulo.
El tremendo recibimiento de River y Racing por la Copa Argentina
River-Racing y un tremendo partido por Copa Argentina: todos los condimentos
Se trata de un clásico con muchos condimentos, pero con el foco puesto en el conflicto que significó la salida de Maxi Salas del equipo de Avellaneda para jugar en el conjunto de Núñez donde es una de las piezas claves. Pero no es el único morbo que tendrá el encuentro, ya que en la "Academia" podría sumar minutos el ex Boca, Marcos Rojo.
Formaciones confirmadas de Racing y River
- Racing: Facundo Cambeses; Franco Pardo, Santiago Sosa, Nazareno Colombo; Facundo Mura, Bruno Zuculini, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Tomás Conechny, Adrián Martínez, Santiago Solari. DT: Gustavo Costas.
- River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas, Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario