El tremendo recibimiento de River y Racing por la Copa Argentina

La expectativa en Rosario es enorme. River y Racing se enfrentan en el estadio Gigante de Arroyito por los cuartos de final de la Copa Argentina y, antes del inicio del partido, las tribunas ya regalaron un marco impactante. Tanto la parcialidad del Millonario como la de la Academia coparon las tribunas y le dieron un recibimiento a la altura de un encuentro que promete mucho.