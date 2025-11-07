Crisis en San Lorenzo: AFA analiza intervenir el club con una Comisión Normalizadora

san lorenzo 1

La reunión se desarrolló en un contexto de fuerte incertidumbre, marcado por la pérdida de confianza hacia Moretti, quien quedó en el centro de la polémica tras la difusión de una cámara oculta en la que se lo veía guardando un fajo de dólares en su saco. A partir de ese hecho, el mandatario pidió licencia, luego regresó y debió salir escoltado por la policía tras un tenso episodio con los hinchas en la sede de Avenida La Plata.