Crisis en San Lorenzo: AFA analiza intervenir el club con una Comisión Normalizadora
Claudio Tapia se reunió con dirigentes azulgranas y advirtió que, si Marcelo Moretti no convoca a la Comisión Directiva o no hay acuerdo interno, la entidad podría ser intervenida.
El clima en San Lorenzo continúa siendo de máxima tensión. Luego de semanas marcadas por denuncias, conflictos internos y una profunda crisis institucional, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) evalúa tomar una medida drástica: intervenir el club de Boedo mediante una Comisión Normalizadora si no se logra encauzar la situación.
El presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, mantuvo un encuentro con dirigentes del Ciclón en el predio de Ezeiza, donde se delinearon los pasos a seguir. Según trascendió, la intervención se haría efectiva únicamente si el presidente Marcelo Moretti no convoca a la reunión de Comisión Directiva que ordena el Estatuto o si, en caso de concretarse, el encuentro no consigue un acuerdo que estabilice la conducción.
La reunión se desarrolló en un contexto de fuerte incertidumbre, marcado por la pérdida de confianza hacia Moretti, quien quedó en el centro de la polémica tras la difusión de una cámara oculta en la que se lo veía guardando un fajo de dólares en su saco. A partir de ese hecho, el mandatario pidió licencia, luego regresó y debió salir escoltado por la policía tras un tenso episodio con los hinchas en la sede de Avenida La Plata.
Según informó Doble Amarilla, si el presidente no cumple con la convocatoria o si la reunión deriva en una acefalía institucional, AFA podría designar un veedor o una comisión transitoria, siguiendo el mismo esquema que aplica la FIFA en federaciones con conflictos graves. Tapia, en diálogo con los presentes, fue tajante: “Si alguien busca convertir a San Lorenzo en una SAD, lo desafilio. Los clubes son de los socios”, habría dicho el dirigente.
El encuentro contó con más de 20 participantes y, de acuerdo con el diario Olé, hubo fuertes cruces y hasta un amago de agresión física. Tapia les pidió a las partes “tomarse el fin de semana para encontrar una solución”. Por ahora, el futuro del club azulgrana sigue envuelto en una profunda crisis política y económica, con un presidente que se niega a renunciar y una AFA que evalúa intervenir si el conflicto no se resuelve de inmediato.
