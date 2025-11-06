Una por una, las sorpresas de Lionel Scaloni en la lista de la Selección Argentina para el amistoso con Angola
El DT de la Albiceleste incluyó a cuatro jóvenes promesas para el amistoso del 14 de noviembre ante Angola. Ningún jugador del fútbol argentino fue citado por decisión conjunta con la AFA.
La Selección Argentina cerrará el 2025 con una gira que incluirá entrenamientos en España y un amistoso frente a Angola, el próximo 14 de noviembre en Luanda, y el técnico Lionel Scaloni decidió aprovechar la ocasión para probar variantes de cara al Mundial 2026.
El DT sorprendió con la inclusión de Joaquín Panichelli, Gianluca Prestianni y Máximo Perrone, además del regreso de Valentín Barco, quien vuelve a vestir la camiseta albiceleste tras un largo tiempo. Horas antes del anuncio oficial, el presidente de la AFA, Claudio Tapia, había adelantado que ningún jugador del fútbol local sería convocado, para no interferir con la definición de los torneos argentinos. La decisión le permitió a Scaloni apostar por nuevos nombres que atraviesan un gran momento en Europa.
Valentín Barco, de lateral a figura en Francia
El exjugador de Boca vive una etapa de consolidación en el Racing de Estrasburgo, donde brilla como mediocampista tras dejar su posición original de lateral izquierdo. Con 20 años, Barco logró continuidad y buenas actuaciones que lo devolvieron al radar del cuerpo técnico nacional.
Joaquín Panichelli, el goleador argentino de la Ligue 1
El delantero cordobés de 23 años, también en Estrasburgo, atraviesa el mejor momento de su carrera. Formado en las inferiores de River Plate, Panichelli es el goleador de la Ligue 1 con nueve tantos en once fechas y ya debutó en la Conference League, donde también marcó. Su rendimiento lo puso en la mira de Scaloni como alternativa ofensiva.
Gianluca Prestianni, talento exportado al Benfica
Con apenas 19 años, el exjugador de Vélez Sarsfield continúa creciendo en el Benfica de Portugal. Fue una de las figuras del Mundial Sub 20 de Chile, donde la Selección dirigida por Diego Placente fue subcampeona. Su desequilibrio y proyección convencieron al cuerpo técnico mayor.
Máximo Perrone, regularidad en el fútbol italiano
Otro surgido del Fortín, Máximo Perrone, encontró en el Como 1907 la continuidad que buscaba. El volante central de 22 años se afianzó como titular en el equipo italiano, donde comparte plantel con Nico Paz, y vuelve a estar en la órbita de la Selección.
La gira servirá como una prueba final del año para Scaloni, que ya cuenta con la clasificación asegurada al Mundial y busca ampliar su base de jugadores. Con Lionel Messi liderando la convocatoria y la mezcla entre figuras consagradas y jóvenes talentos, Argentina cierra el 2025 pensando en el futuro.
La lista de Lionel Scaloni para el amistoso entre la Selección Argentina y Angola
