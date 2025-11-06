Una por una, las sorpresas de Lionel Scaloni en la lista de la Selección Argentina para el amistoso con Angola

image

Máximo Perrone, regularidad en el fútbol italiano

Otro surgido del Fortín, Máximo Perrone, encontró en el Como 1907 la continuidad que buscaba. El volante central de 22 años se afianzó como titular en el equipo italiano, donde comparte plantel con Nico Paz, y vuelve a estar en la órbita de la Selección.

La gira servirá como una prueba final del año para Scaloni, que ya cuenta con la clasificación asegurada al Mundial y busca ampliar su base de jugadores. Con Lionel Messi liderando la convocatoria y la mezcla entre figuras consagradas y jóvenes talentos, Argentina cierra el 2025 pensando en el futuro.

La lista de Lionel Scaloni para el amistoso entre la Selección Argentina y Angola