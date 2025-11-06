Pablo Toviggino volvió al ataque: durísimo mensaje contra Caruso Lombardi y nueva polémica
El tesorero de la AFA apuntó contra el exentrenador, al que tildó de “extorsionador” y acusó de querer “matar” a Claudio Tapia. Además, difundió audios comprometedores del DT.
La guerra verbal entre Pablo Toviggino y Ricardo Caruso Lombardi sumó un nuevo y escandaloso capítulo. El tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y presidente del Consejo Federal arremetió nuevamente contra el exentrenador, a quien acusó de ser un “oportunista” y de tener como único objetivo “matar” al presidente Claudio “Chiqui” Tapia.
El mensaje, publicado en su cuenta de X, se viralizó en cuestión de minutos y reavivó el enfrentamiento entre ambos protagonistas. “Periodismo deportivo en Argentina”, comenzó su publicación Toviggino, con tono sarcástico. A continuación, cuestionó duramente a quienes, según él, se disfrazan de comunicadores para atacar a la actual dirigencia de la AFA: “Ex directores técnicos devenidos en periodistas-políticos y oportunistas”.
La frase apuntaba directamente a Caruso, habitual panelista del canal TN y uno de los críticos más feroces del Chiqui. El dirigente fue más allá y acompañó su descargo con dos audios del propio Caruso. En el primero, el exentrenador asegura que “mata” a Tapia, aunque en sentido figurado, porque -según él- “le hizo cosas que no debía”.
En el segundo audio, Caruso se despacha con frases despectivas hacia varios clubes de la Primera División, entre ellos Aldosivi, Sarmiento, Riestra y San Martín de San Juan, a los que calificó como “equipos de mierda”. Además, sostuvo que preferiría ver en la máxima categoría a históricos como Atlanta, Colón, Ferro y Quilmes, que hoy militan en la Primera Nacional.
Toviggino no dejó pasar esas declaraciones y sentenció que el exentrenador actúa movido por el resentimiento y la falta de reconocimiento. “Su único argumento es el odio”, escribió, asegurando que Caruso “no soporta que Tapia nunca lo haya llamado”. En ese mismo tono, lo describió como un “extorsionador” y un “odiador del fútbol argentino y lo popular”.
Este episodio no es aislado. Desde hace meses, Toviggino mantiene una actividad intensa en redes sociales, donde suele responder con dureza a periodistas, exdirigentes y críticos de la actual gestión de la AFA. Este enfrentamiento parece escalar cada vez más, mezclando viejas rencillas, egos heridos y la eterna disputa de poder que rodea al fútbol argentino.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario