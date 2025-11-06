Pablo Toviggino volvió al ataque: durísimo mensaje contra Caruso Lombardi y nueva polémica

Toviggino no dejó pasar esas declaraciones y sentenció que el exentrenador actúa movido por el resentimiento y la falta de reconocimiento. “Su único argumento es el odio”, escribió, asegurando que Caruso “no soporta que Tapia nunca lo haya llamado”. En ese mismo tono, lo describió como un “extorsionador” y un “odiador del fútbol argentino y lo popular”.