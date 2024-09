El tuit anti Boca que se le escapó al CM de ESPN e hizo enloquecer a los hinchas

Si bien a simple vista no pareció de gravedad, en la repetición que pasó la transmisión oficial se pudo ver claramente la falta del atacante cafetero. No obstante, el VAR decidió no intervenir en la jugada y el arbitro brasileño Raphael Claus no le sacó ni tarjeta amarilla en este momento, sino que se la terminó ganando después.

image.png

La jugada fue objeto de debate rápidamente y los hinchas de Boca compararon la jugada de Borja con la expulsión de Luis Advíncula ante Cruzeiro por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2024, así como también con la tarjeta roja que recibió el defensor de Talleres de Córdoba, Lucas Suárez, por una plancha al paraguayo Adam Bareiro en la ida de los octavos de final de esta edición.

Al CM de ESPN se le escapó un tuit anti Boca y enloqueció a todos

En medio del fragor de la discusión, una cuenta partidaria del Xeneize conocida como @SANGREXENEIZE, que cuenta con muchos seguidores, cuestionó la jugada y advirtió que "la única diferencia" para utilizar criterios distintos a la hora de impartir justicia era "la camiseta".

"Esto es real. La única diferencia es la camiseta. En algún momento la Conmebol nos va a dejar de cagar", se preguntó el hincha del club de La Ribera, citando una publicación de X donde remarcaban las similitudes de las jugadas.

image.png

Inesperadamente, la cuenta oficial de ESPN Argentina (@ESPNArgetina) a través de su Community Manager citó al influencer azul y oro y emitió una opinión personal en contra de los hinchas de Boca, en donde se refirió a ellos de manera despectiva.

"Son de Boca, pero lloran como si fuesen de Chacarita y los cagan todos los partidos. Un caso para estudiar el de los mitómanos. Ah, las jugadas esas no son iguales. Y el fútbol no es fotos", expresó el CM de ESPN, en un clarísimo error. El administrador de las redes sociales del canal se confundió de cuentas y luego debió borrarlo.

Tras ello, X se inundó de memes y reacciones. Muchos destacaron la falta de profesionalidad del CM de ESPN por lo ocurrido, mientras otros se quejaron por lo que hizo, al tiempo que hubo riverplateses que salieron en su defensa.