Lucas Blondel rompió el silencio: qué dijo de Morena Beltrán tras su salida de Boca
El lateral, ahora en Huracán, habló sin filtros sobre los rumores que lo vincularon con filtraciones internas y defendió con firmeza a su pareja, la periodista de ESPN.
Después de meses marcados por la incertidumbre, la falta de minutos y versiones que lo pusieron en el centro de la escena, Lucas Blondel decidió hablar. El lateral derecho, que dejó Boca para sumarse a Huracán en busca de continuidad, participó de un programa televisivo y se refirió a uno de los temas más sensibles de su último tiempo en el club: las acusaciones que lo señalaban como responsable de filtrar información hacia la prensa debido a su relación con una periodista.
Lejos de esquivar la polémica, el futbolista fue directo: "Lo más doloroso para mí es cuando la mencionan a ella y hacen cargo de algo que no es así", expresó en relación a Morena Beltrán, su pareja. En ese sentido, remarcó que nunca existieron pruebas que sostuvieran esas versiones y dejó una frase que resume su postura: "Creo que hay pruebas suficientes. Jugué con todos los entrenadores salvo con Miguel (Russo) y Claudio (Úbeda). Después son cosas que pasan en el fútbol. Cuando estaba siendo considerado y me iba bien, nadie decía que filtraba cosas".
El defensor también contextualizó lo que implica formar parte de una institución como la del Xeneize, donde los rumores suelen amplificarse rápidamente. "El mundo Boca es muy difícil que no se filtre algo, pasan un montón de cosas y un montón de cosas no pasan pero se dicen igual y la gente creen que pasan. Sí me duele cuando la hacen cargo a ella, uno siempre siente que se banca más cosas que la familia, porque está más acostumbrado a rumores. Son las reglas del juego también y cuando estaba todo bien ella era la mejor del mundo, son cosas que pasan", sostuvo.
Blondel reveló que juntó a los referentes de Boca para hablar sobre el tema
En cuanto al vestuario, Blondel aseguró que siempre contó con el respaldo de sus compañeros, quienes nunca dudaron de su integridad. "Sinceramente, estoy tranquilo porque mis compañeros en Boca sabían que no era así. No tuve que aclararlo, en su momento junté algunos referentes y les dije 'la verdad que no entiendo por qué se está diciendo esto, la verdad que no' y me dijeron 'no te preocupes, no hay ningún problema que sabemos la calidad de persona que sos' y quedó ahí", relató.
Además, explicó que el conflicto mediático coincidió con su pérdida de protagonismo en el equipo: "El ruido fue a partir de no ser considerando. Tres años estuve, con More salgo hace dos. Si fuera así me hubieran apartado del plantel, yo estando sin tener la continuidad que tenía antes yo seguía entrenando con el grupo, yendo al estadio cuando jugaba, no es que pasé a no saber más nada pero así son las reglas del juego. Boca es un club gigante, cualquiera que dice algo lo agarra otro, otro y otro y se desparrama muy rápido", agregó.
Ya instalado en Huracán, Blondel recuperó terreno dentro de la cancha. Bajo la conducción de Diego Martínez, volvió a sumar minutos y también goles: lleva cinco partidos disputados y dos tantos convertidos. Esa continuidad le permitió volver a sentirse importante, algo que, según sus propias palabras, había perdido en el tramo final de su ciclo en el Xeneize.
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