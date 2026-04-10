Lucas Blondel rompió el silencio: qué dijo de Morena Beltrán tras su salida de Boca

Embed “Junté a algunos referentes y les dije: ‘la verdad no entiendo por qué se está diciendo esto’” - Lucas Blondel les aclaró a sus ex compañeros que él no era el ‘buchón de Boca’ por ser el novio de Morena Beltrán pic.twitter.com/RWqf7GFqc6 — PaseClave (@paseclave__) April 10, 2026

El defensor también contextualizó lo que implica formar parte de una institución como la del Xeneize, donde los rumores suelen amplificarse rápidamente. "El mundo Boca es muy difícil que no se filtre algo, pasan un montón de cosas y un montón de cosas no pasan pero se dicen igual y la gente creen que pasan. Sí me duele cuando la hacen cargo a ella, uno siempre siente que se banca más cosas que la familia, porque está más acostumbrado a rumores. Son las reglas del juego también y cuando estaba todo bien ella era la mejor del mundo, son cosas que pasan", sostuvo.