Por la mínima, San Martín de San Juan logró una importante victoria ante Gimnasia por el Torneo Clausura
El "Lobo" no pudo recuperarse tras su última derrota en su visita al conjunto sanjuanino, que alcanzó tres puntos vitales de cara a los promedios.
San Martín de San Juan venció por 1-0 a Gimnasia y Esgrima La Plata este sábado, en el marco del partido correspondiente a la sexta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol. El encuentro se disputó desde las 20 horas en el estadio Hilario Sánchez Rodríguez, con arbitraje de Fernando Espinoza y televisación de ESPN Premium.
El único gol del encuentro fue a los 54 minutos, de penal, ejecutado por Marco Iacobellis. De esta manera, el conjunto local quedó séptimo en la tabla, con 8 puntos, mientras que los visitantes quedaron novenos, con 7 unidades.
Más allá de esta victoria, el "Santo sanjuanino" sigue en una situación muy complicada, ubicado en el último puesto de la tabla anual y de la de promedios.
San Martín (SJ) vs. Gimnasia: resultado en vivo
Cómo llegaron San Martín (SJ) y Gimnasia a este duelo
San Martín de San Juan llegó a este encuentro con un punto valioso rescatado en su visita a Talleres de Córdoba, gracias a una actuación destacada de su arquero, Matías Borgogno. Tras el empate, el portero afirmó: "El punto sirve muchísimo. Después de una semana difícil, necesitábamos sumar”.
Por su parte, Gimnasia y Esgrima La Plata, que venía con un invicto de tres partidos, sufrió una derrota por 2-1 ante Lanús en la última jornada.
Formaciones de San Martín (SJ) vs. Gimnasia por el Torneo Clausura
San Martín de San Juan: Matías Borgogno; Ayrton Portillo, Rodrigo Cáseres, Luciano Recalde, Lucas Diarte; Santiago Salle, Nicolás Watson, Sebastián Jaurena, Pablo García; Horacio Tijanovich, Ignacio Maestro Puch. DT: Leandro Romagnoli.
Gimnasia: Nelson Insfrán; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Gastón Suso, Juan Villalba o Pedro Silva Torrejón; Manuel Panaro, Mateo Seoane, Nicolás Garayalde, Jeremías Merlo; Sebastián Lomónaco y Marcelo Torres. DT: Alejandro Orfila.
Datos de San Martín (SJ) vs. Gimnasia
- Hora: 20
- TV: ESPN Premium
- Árbitro: Fernando Espinoza
- VAR: Luis Lobo Medina
- Estadio: Hilario Sánchez Rodríguez
