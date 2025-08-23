Por la mínima, San Martín de San Juan logró una importante victoria ante Gimnasia por el Torneo Clausura

San Martín de San Juan venció por 1-0 a Gimnasia y Esgrima La Plata este sábado, en el marco del partido correspondiente a la sexta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol. El encuentro se disputó desde las 20 horas en el estadio Hilario Sánchez Rodríguez, con arbitraje de Fernando Espinoza y televisación de ESPN Premium.