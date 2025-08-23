Torneo Clausura: Atlético Tucumán goleó a un Talleres que no logra repuntar

Atlético Tucumán vs. Talleres: resultado en vivo

Cómo llegaron Atlético Tucumán y Talleres a este duelo

En la última fecha, Atlético Tucumán logró un agónico empate 2-2 ante Sarmiento en Junín, con goles de Mateo Coronel y Carlos Auzqui en los últimos minutos. Esta reacción a tiempo le permitió al equipo de Lucas Pusineri finalizar la fecha en zona de Playoffs, donde intenta consolidarse.

Por su parte, el presente de Talleres de Córdoba es muy complejo, luchando por no descender. En su último partido, el equipo fue abucheado por su propia hinchada tras un empate sin goles ante San Martín de San Juan. En sus últimas seis presentaciones, la "T" solo consiguió una victoria y no anotó en tres de esos partidos, lo que evidencia sus problemas ofensivos.

Ante esta situación, su entrenador, Carlos Tévez, expresó su frustración: "Desde que llegué estoy buscando un nueve. Le estoy encima al presidente". El equipo cordobés se encuentra en una situación delicada y necesita revertir su racha para escapar de la zona de descenso.

Formaciones de Atlético Tucumán vs. Talleres por el Torneo Clausura

Atlético Tucumán: Matías Mansilla; Maximiliano Villa, Marcelo Ortiz, Gianluca Ferrari, Miguel Brizuela; Lautaro Godoy, Kevin Ortiz, Adrián Sánchez, Franco Nicola; Mateo Bajamich, Leandro Díaz. DT: Lucas Pusineri.

Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Santiago Fernández, Rodrigo Guth, Miguel Navarro; Rubén Botta, Juan Camilo Portilla, Matías Galarza, Luis Sequeira; Rick, Valentín Depietri. DT: Carlos Tevez.

Datos de Atlético Tucumán vs. Talleres

Hora: 20.00

TV: TNT Sports Premium

Árbitro: Andrés Gariano

VAR: Salomé Di Iorio

Estadio: José Fierro