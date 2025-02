El último partido del Peque Schwartzman tendrá que esperar: le ganó a Nicolás Jarry

Embed SE QUEDA.



“No esperaba ganar. Ya estaba preparado para llorar media hora antes, pero se fue dando el partido para ganarlo. La verdad es que es increíble -interrumpe su alocución por las lágrimas que lo invadieron-. Siendo honesto, no sé cuándo generé esto. Es tan simple como la frase trillada de no me alcanzan las palabras para agradecer”, sostuvo el ex número ocho del mundo ante miles.

Diego se refirió a la cancelación del martes por lluvia y cómo lo afectó en cuanto a la ansiedad: “La verdad es que pensé que después de la cancelación de ayer iba a jugar con menos gente y al final se armó un partido de Copa Davis. Estoy hecho mierda. Ayer me empastillé, todo permitido, eh -aclaró-. No podía más de la panza, le mandé mensaje al doc por los nervios. Más allá de que gané, el resultado es una anécdota y voy a aprovechar el ratito que me queda en cancha”, reconoció.

El jueves, no antes de las 15.30, volverá a pisar la pista del estadio Guillermo Vilas para enfrentar a Pedro Martínez, 41 del mundo en el ranking ATP. ¿Esa sí será su última presentación como tenista profesional?

A lo largo de su carrera, el "Peque" cosechó cuatro títulos ATP y logró meterse en la élite del tenis mundial, alcanzando el octavo puesto del ranking en octubre de 2020. No obstante, en los últimos años su rendimiento se vio afectado por lesiones y dificultades físicas, lo que lo llevó a caer hasta el puesto 386 del escalafón.

"En mi interior, un animal competitivo me impide disfrutar, jugar y viajar como solía hacerlo", había confesado en la carta donde anunció su retiro. Pese a ello, en este último torneo se muestra decidido a despedirse de la mejor manera, con el apoyo de su público y la satisfacción de haber dejado huella en el tenis argentino.