El verdugo de Argentina que festejó con los hinchas la clasificación a la final del Mundial 2026
Bastian Schweinsteiger, protagonista de tres eliminaciones mundialistas de la Albiceleste, celebró junto a los argentinos el triunfo ante Inglaterra.
Bastian Schweinsteiger sorprendió a todos tras la victoria de la Selección Argentina ante Inglaterra. El exmediocampista alemán, que supo ser uno de los grandes verdugos de la Albiceleste en los Mundiales, se sumó a los festejos de los hinchas y celebró la clasificación a la final del Mundial 2026.
La histórica clasificación dejó una imagen tan inesperada como emotiva. El exfutbolista alemán, que ahora trabaja para la TV de su país, apareció en medio de los hinchas argentinos saltando y cantando al ritmo de "El domingo cueste lo que cueste", el clásico cántico que ya comenzó a sonar pensando en la definición del torneo.
El verdugo de Argentina que festejó con los hinchas la clasificación a la final del Mundial 2026
El video del exfutbolista alemán rápidamente se viralizó en las redes sociales y mostró al campeón del mundo rodeado de camisetas celestes y blancas, disfrutando del clima festivo tras el triunfo por 2-1 ante Inglaterra. La escena llamó la atención no solo por la presencia de una leyenda del fútbol mundial, sino también por el afecto con el que fue recibido por los simpatizantes argentinos.
Schweinsteiger no es un rival cualquiera para la historia de la Selección argentina. El exmediocampista fue protagonista de tres de los golpes más duros que sufrió la Albiceleste en las Copas del Mundo durante la era moderna.
Formó parte del seleccionado alemán que eliminó a Argentina en los cuartos de final del Mundial de Alemania 2006, volvió a hacerlo en Sudáfrica 2010 y fue una pieza fundamental del equipo que conquistó el título en Brasil 2014 tras derrotar al conjunto dirigido por Alejandro Sabella en la final. Su nombre quedó inevitablemente ligado a algunos de los capítulos más dolorosos para la generación encabezada por Lionel Messi antes de la conquista mundialista en Qatar 2022.
Más allá de ese historial, los hinchas argentinos eligieron reconocer la enorme trayectoria del exjugador del Bayern Múnich y Manchester United, considerado uno de los mejores mediocampistas de su generación. El video de Schweinsteiger cantando junto a los argentinos se convirtió en una de las postales más compartidas de la jornada y reflejó cómo el fútbol también puede unir a protagonistas que, durante años, estuvieron en veredas opuestas.
A pocas horas de la gran final del Mundial 2026, el alemán dejó una imagen que pocos imaginaban: uno de los grandes verdugos históricos de la Selección argentina celebrando, por un día, como un hincha albiceleste más.
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