El verdugo de Argentina que festejó con los hinchas la clasificación a la final del Mundial 2026

Más allá de ese historial, los hinchas argentinos eligieron reconocer la enorme trayectoria del exjugador del Bayern Múnich y Manchester United, considerado uno de los mejores mediocampistas de su generación. El video de Schweinsteiger cantando junto a los argentinos se convirtió en una de las postales más compartidas de la jornada y reflejó cómo el fútbol también puede unir a protagonistas que, durante años, estuvieron en veredas opuestas.

A pocas horas de la gran final del Mundial 2026, el alemán dejó una imagen que pocos imaginaban: uno de los grandes verdugos históricos de la Selección argentina celebrando, por un día, como un hincha albiceleste más.