Argentina rompió una racha de 36 años: derrotó a un campeón del mundo durante los 90'

Cuatro años más tarde, en Corea-Japón 2002, los ingleses se tomaron revancha al imponerse por 1-0 durante la fase de grupos, resultado que complicó seriamente las aspiraciones argentinas en aquel certamen.

Luego llegaron tres enfrentamientos consecutivos frente a Alemania en instancias decisivas. En el Mundial de 2006, ambos seleccionados igualaron 1-1 en cuartos de final antes de que los europeos se quedaran con la clasificación en la definición por penales. En Sudáfrica 2010, el conjunto germano fue ampliamente superior y se impuso por 4-0, mientras que cuatro años después, en Brasil 2014, un gol de Mario Götze durante el tiempo suplementario le dio el título a los alemanes y dejó a la Selección muy cerca de la tercera estrella.

La siguiente frustración frente a un campeón del mundo llegó en Rusia 2018. Francia derrotó 4-3 a Argentina en uno de los partidos más espectaculares del torneo y terminó iniciando el camino hacia la conquista de ese campeonato.

En Qatar 2022 la historia tuvo un desenlace completamente distinto. Después de un inolvidable empate 3-3, la Selección consiguió levantar la Copa del Mundo al imponerse en la definición por penales frente a Francia. Sin embargo, desde el punto de vista estadístico, aquella consagración tampoco rompía la racha, ya que el triunfo oficial llegó desde los doce pasos y no durante el desarrollo del encuentro.

La remontada frente a Inglaterra terminó modificando definitivamente ese registro. Después de comenzar en desventaja por el gol de Anthony Gordon, Argentina reaccionó en el tramo final del partido gracias a un potente remate de Enzo Fernández y un cabezazo de Lautaro Martínez tras una asistencia de Lionel Messi, sellando un 2-1 que ya ocupa un lugar destacado en la historia de los Mundiales.