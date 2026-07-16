Argentina rompió una racha de 36 años: derrotó a un campeón del mundo durante los 90'
La histórica remontada frente a Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 no solo depositó a la Selección en una nueva final, también permitió cortar una estadística que se mantenía vigente desde Italia 1990.
La victoria de la Selección Argentina sobre Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026 dejó una marca que trasciende el resultado y el pase a una nueva definición por el título. Con la remontada conseguida en Atlanta, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni puso fin a una racha que llevaba 36 años vigente: volvió a derrotar a una selección campeona del mundo durante el desarrollo de un partido de la Copa del Mundo, sin necesidad de recurrir a una definición por penales.
El antecedente más reciente se remontaba al 24 de junio de 1990, cuando el equipo conducido por Carlos Salvador Bilardo eliminó a Brasil en los octavos de final del Mundial de Italia. Aquella tarde quedó inmortalizada por una de las jugadas más emblemáticas de la historia del fútbol argentino. Diego Armando Maradona dejó en el camino a varios rivales con una corrida inolvidable y asistió a Claudio Caniggia, que definió con enorme categoría ante la salida de Taffarel para establecer el 1-0 definitivo.
Desde aquella victoria, la Albiceleste volvió a enfrentarse en numerosas oportunidades con selecciones que habían conquistado la Copa del Mundo, aunque no logró volver a imponerse durante los 90 minutos o el tiempo suplementario.
36 años después, la Selección Argentina volvió a ganarles a campeones del mundo durante el partido
Ese mismo Mundial de Italia 1990 ofreció un nuevo desafío frente a otro campeón. En semifinales, la Albiceleste igualó con el seleccionado local y consiguió el pasaje a la final gracias a una brillante actuación de Sergio Goycochea en la definición desde los doce pasos. Días más tarde, el sueño del bicampeonato terminó con la derrota frente a Alemania en el encuentro decisivo.
La estadística continuó alimentándose en los años siguientes. En Francia 1998, Argentina volvió a cruzarse con Inglaterra en los octavos de final. Tras un vibrante empate 2-2, el equipo dirigido por Daniel Passarella avanzó por penales, aunque el resultado no modificó la marca porque el triunfo no llegó durante el tiempo reglamentario.
Cuatro años más tarde, en Corea-Japón 2002, los ingleses se tomaron revancha al imponerse por 1-0 durante la fase de grupos, resultado que complicó seriamente las aspiraciones argentinas en aquel certamen.
Luego llegaron tres enfrentamientos consecutivos frente a Alemania en instancias decisivas. En el Mundial de 2006, ambos seleccionados igualaron 1-1 en cuartos de final antes de que los europeos se quedaran con la clasificación en la definición por penales. En Sudáfrica 2010, el conjunto germano fue ampliamente superior y se impuso por 4-0, mientras que cuatro años después, en Brasil 2014, un gol de Mario Götze durante el tiempo suplementario le dio el título a los alemanes y dejó a la Selección muy cerca de la tercera estrella.
La siguiente frustración frente a un campeón del mundo llegó en Rusia 2018. Francia derrotó 4-3 a Argentina en uno de los partidos más espectaculares del torneo y terminó iniciando el camino hacia la conquista de ese campeonato.
En Qatar 2022 la historia tuvo un desenlace completamente distinto. Después de un inolvidable empate 3-3, la Selección consiguió levantar la Copa del Mundo al imponerse en la definición por penales frente a Francia. Sin embargo, desde el punto de vista estadístico, aquella consagración tampoco rompía la racha, ya que el triunfo oficial llegó desde los doce pasos y no durante el desarrollo del encuentro.
La remontada frente a Inglaterra terminó modificando definitivamente ese registro. Después de comenzar en desventaja por el gol de Anthony Gordon, Argentina reaccionó en el tramo final del partido gracias a un potente remate de Enzo Fernández y un cabezazo de Lautaro Martínez tras una asistencia de Lionel Messi, sellando un 2-1 que ya ocupa un lugar destacado en la historia de los Mundiales.
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