Valentina Cervantes y su familia festejaron la victoria de Argentina ante Inglaterra

La publicación despertó la rápida reacción de los usuarios, comenzando por el propio Enzo Fernández, quien respondió al mensaje de su compañera con palabras de afecto hacia su familia en este momento tan trascendental. “Los amo con mi vida”, expresó emocionado.

El ida y vuelta familiar se complementó con las felicitaciones de diversas personalidades del espectáculo argentino. Una de las primeras en comentar fue la modelo Evangelina Anderson, quien compartió pantalla con Cervantes en el programa MasterChef Celebrity. “¡Vamos, Valu! Hermosos todos”, le lanzó.

También se sumaron al posteo de festejo la conductora Susana Roccasalvo, quien también fuera compañera de Valentina en el certamen culinario, y la creadora de contenido Stephanie Demner. “Valu, estamos más que Felices. Felicitaciones. Abrazo a Enzo”, se pudo leer en los mensajes y un “Te amo” en otro.

La lista de celebridades incluyó a Pampita Ardohain, que reaccionó con emojis de la bandera y un corazón, y a la periodista Juli Argento. Asimismo, se hicieron presentes parejas de otros integrantes del plantel nacional, como Emilia Ferrero, novia de Julián Álvarez, y Jorgelina Cardoso, esposa de Ángel Di María. “Vamos carajo”

La fiesta en las tribunas del estadio estuvo acompañada por el colorido de los familiares de los futbolistas y los hinchas argentinos. Una de las postales más significativas mostró un estandarte llevado por un grupo de allegados en homenaje al mediocampista surgido en el conurbano bonaerense.

La bandera que portaba la hinchada expresaba la fidelidad incondicional de sus conocidos de la infancia, con una ilustración del jugador sosteniendo el trofeo dorado y una leyenda clara sobre su lugar de origen: “Enzo, ¡con vos a todos lados! San Martín”

Finalmente, la publicación retrató el desahogo postpartido con tiernas imágenes del reencuentro del jugador con sus hijos en el campo de juego, sellando una noche inolvidable para la familia Fernández Cervantes.