El video del Pity Martínez bailando tras la goleada de Tigre a River que desató enojo en redes
Gonzalo Martínez fue filmado festejando en el vestuario de Tigre tras el 4 a 1 a River y el video generó fuertes críticas de hinchas del Millonario.
Tigre dio el golpe en Núñez al vencer 4 a 1 a River por la cuarta fecha del Grupo B del Torneo Apertura. El triunfo tuvo un condimento especial por la presencia de Gonzalo Martínez, quien regresó al Monumental y fue homenajeado por el club y los hinchas debido a su recordado paso por la institución.
Sin embargo, tras el encuentro, un video difundido en redes sociales cambió el clima. En las imágenes se puede ver al Pity encabezando los festejos en el vestuario del Matador de Victoria, bailando en medio de un trencito junto a sus compañeros, mientras sonaba música a todo volumen.
El festejo del Pity Martínez que generó polémica en River
El video no tardó en viralizarse y provocó enojo en gran parte del Mundo River. Muchos hinchas expresaron su malestar al ver a un futbolista tan identificado con la historia reciente del club celebrando con euforia una dura derrota del equipo dirigido por Marcelo Gallardo.
En el vestuario también apareció Thiago Serrago, otro ex River, quien además fue protagonista del partido al cumplir con la clásica “ley del ex” y abrir el marcador para Tigre. El Matador celebró así su tercera victoria en el campeonato y su segundo triunfo consecutivo. No obstante, no todas las reacciones fueron negativas. Algunos fanáticos defendieron a Martínez y señalaron que actualmente defiende los colores de Tigre y que su actitud forma parte de su compromiso profesional con el club de Victoria.
El mensaje del Pity Martínez en Instagram
Luego del partido, el volante ofensivo también utilizó sus redes sociales para festejar el triunfo. En una historia de Instagram, se observó a todo el plantel de Tigre en el vestuario visitante del Monumental, acompañada por el mensaje: “Vamos Matador, a seguir por más!!!”.
Además, tras el encuentro y en zona mixta, Martínez fue consultado por el reconocimiento que recibió en su regreso a Núñez y dejó un breve mensaje para los hinchas de River. “Estoy muy agradecido con el hincha”, expresó, en medio de una noche que combinó homenaje, goleada y polémica.
