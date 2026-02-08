El video del Pity Martínez bailando tras la goleada de Tigre a River que desató enojo en redes

En el vestuario también apareció Thiago Serrago, otro ex River, quien además fue protagonista del partido al cumplir con la clásica “ley del ex” y abrir el marcador para Tigre. El Matador celebró así su tercera victoria en el campeonato y su segundo triunfo consecutivo. No obstante, no todas las reacciones fueron negativas. Algunos fanáticos defendieron a Martínez y señalaron que actualmente defiende los colores de Tigre y que su actitud forma parte de su compromiso profesional con el club de Victoria.