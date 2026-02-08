Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Platense vs. Independiente
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Platense vs. Independiente por el Torneo Apertura.
En un duelo de realidades y necesidades diferentes, Platense y Independiente chocan este domingo en el marco de la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol.
El encuentro se juega desde las 17 horas de Argentina en el estadio Ciudad de Vicente López, con arbitraje de Pablo Dóvalo. Se podrá ver por ESPN Premium.
Platense atraviesa un presente idílico tras consolidarse como puntero invicto de la Zona A. El último campeón del fútbol argentino llega con el envión de una valiosa victoria por 2-1 ante Talleres en Córdoba, exhibiendo un orden táctico y un crecimiento futbolístico que ilusionan a su gente.
En la vereda opuesta, Independiente desembarca en este duelo sumergido en las dudas y la irregularidad que arrastra desde hace tiempo. El conjunto de Avellaneda no logra encontrar equilibrio, penalizado por la falta de variantes en los laterales y una alarmante debilidad en el juego aéreo.
Formaciones de Platense vs. Independiente por el Torneo Apertura 2026
Platense: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Walter Zunino.
Independiente: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Gustavo Quinteros.
Cómo ver en vivo Platense vs. Independiente
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario