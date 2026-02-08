Sarmiento se impuso ante Atlético Tucumán y se acomoda en la Zona B

El primer gol del partido llegó a través de Junior Marabel, quien conectó de cabeza para poner en ventaja al local. Atlético Tucumán intentó reaccionar, pero le costó generar situaciones claras frente al arco rival. Ya en el complemento, Diego Churín estiró la diferencia con una gran definición, que le dio mayor tranquilidad al Verde. Sobre el final, Maximiliano Villa descontó para el Decano y le puso algo de suspenso al cierre del encuentro, aunque no alcanzó para evitar la derrota.