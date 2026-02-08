Sarmiento se impuso ante Atlético Tucumán y se acomoda en la Zona B
Con goles de Junior Marabel y Diego Churín, Sarmiento de Junín venció 2-1 a Atlético Tucumán por la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026.
Sarmiento de Junín se hizo fuerte como local y derrotó 2-1 a Atlético Tucumán en un partido correspondiente a la cuarta fecha de la Zona B del Torneo Apertura 2026. El Verde fue efectivo en los momentos clave y sumó tres puntos importantes para escalar posiciones.
El equipo juninense logró un triunfo trabajado ante un Decano que volvió a mostrar dificultades para sostener resultados. Desde el inicio, Sarmiento tomó la iniciativa y consiguió abrir el marcador gracias a la pelota parada.
El primer gol del partido llegó a través de Junior Marabel, quien conectó de cabeza para poner en ventaja al local. Atlético Tucumán intentó reaccionar, pero le costó generar situaciones claras frente al arco rival. Ya en el complemento, Diego Churín estiró la diferencia con una gran definición, que le dio mayor tranquilidad al Verde. Sobre el final, Maximiliano Villa descontó para el Decano y le puso algo de suspenso al cierre del encuentro, aunque no alcanzó para evitar la derrota.
Con este resultado, Sarmiento de Junín llegó a 6 puntos en el campeonato y se mantiene expectante en la Zona B. Atlético Tucumán, en cambio, quedó en el anteúltimo puesto con apenas 2 unidades en cuatro fechas disputadas. En la próxima jornada, el Verde visitará a Huracán, mientras que el Decano será local frente a Estudiantes de Río Cuarto, con la obligación de sumar para salir del fondo de la tabla.
Junior Marabel abrió el marcador para el local:
Diego Churín y una muy buena defición para el 2-0:
Maximiliano Villa descontó para el Decano:
Formaciones de Sarmiento vs. Atlético Tucumán por el Torneo Apertura 2026
Datos de Sarmiento vs. Atlético Tucumán
- Hora: 17:00
- TV: TNT Sports
- Árbitro: Ariel Penel
- VAR: Pablo Echavarría
- Estadio: Eva Perón de Junín
