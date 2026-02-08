Independiente le ganó a Platense en Vicente López y se acomoda en la Zona A
Con un gol de Santiago Montiel, el Rojo venció 1-0 al Calamar en Vicente López por la cuarta fecha del Torneo Apertura y quedó a tiro en la Zona A.
Independiente consiguió un valioso triunfo como visitante al imponerse 1-0 frente a Platense en Vicente López, por la cuarta fecha de la Zona A del Torneo Apertura. El gol de Santiago Montiel le permitió al Rojo sumar tres puntos clave y quedar expectante en el inicio del campeonato.
Santiago Montiel abrió el marcador para el Rojo:
El único tanto del partido llegó gracias a Santiago Montiel, quien aprovechó su oportunidad y abrió el marcador para el Rojo. A partir de allí, el equipo visitante supo sostener la ventaja y cerró un triunfo que le permite acomodarse en la tabla. Con este resultado, Platense quedó con 7 puntos, mientras que Independiente alcanzó las 6 unidades. Ambos equipos se mantienen expectantes en este arranque del campeonato, con la ilusión de seguir prendidos en la pelea.
En la próxima fecha, el Calamar tendrá una visita exigente ante Boca, mientras que el Rojo será local frente a Lanús, en un duelo clave para seguir sumando en la Zona A.
Formaciones de Platense vs. Independiente por el Torneo Apertura 2026
Platense: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Walter Zunino.
Independiente: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Gustavo Quinteros.
Datos de Platense vs. Independiente
- Hora: 17.
- TV: ESPN Premium.
- Árbitro: Pablo Dóvalo
- VAR: Diego Ceballos
- Estadio: Ciudad de Vicente López.
