Independiente le ganó a Platense en Vicente López y se acomoda en la Zona A

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2020612177011319295?s=20&partner=&hide_thread=false SE ABRIÓ EL PARTIDO: Godoy tiró el lateral-centro al área y Santi Montiel estuvo atento para puntear la pelota y marcar el primero de Independiente vs. Platense.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/L85cd0DXVb — SportsCenter (@SC_ESPN) February 8, 2026

El único tanto del partido llegó gracias a Santiago Montiel, quien aprovechó su oportunidad y abrió el marcador para el Rojo. A partir de allí, el equipo visitante supo sostener la ventaja y cerró un triunfo que le permite acomodarse en la tabla. Con este resultado, Platense quedó con 7 puntos, mientras que Independiente alcanzó las 6 unidades. Ambos equipos se mantienen expectantes en este arranque del campeonato, con la ilusión de seguir prendidos en la pelea.