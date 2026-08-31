"¡Gracias eternas, Leo!": el mensaje de la Conmebol tras el retiro de Messi de la Selección

Lionel Messi se retiró de la Selección Argentina

El astro rosarino explicó en su publicación que el emotivo texto había sido escrito el 21 de julio, tan solo dos días después de haberse consagrado en la última final disputada. Sin embargo, una situación familiar reciente lo impulsó a ratificar definitivamente su postura: "Hoy después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes", sentenció el capitán.

En su extensa carta, el ídolo agradeció el apoyo incondicional recibido durante estas dos décadas representando al país. "Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar", reflexionó con total sinceridad, dejando claro que considera que su ciclo está completamente cumplido.

Para cerrar, destacó su amor inquebrantable por los colores celeste y blanco, agradeciendo a sus compañeros, entrenadores y dirigentes con los que compartió plantel. Prometió, además, alentar al equipo como un hincha más desde afuera: "Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado momentos soñados. Gracias Dios por hacerme argentino".