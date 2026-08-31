"¡Gracias eternas, Leo!": el mensaje de la Conmebol tras el retiro de Messi de la Selección
El organismo sudamericano homenajeó al capitán argentino luego de confirmarse su retiro del equipo nacional y recordó una trayectoria marcada por títulos inolvidables.
Lionel Messi le puso punto final a su etapa con la Selección Argentina y la noticia generó una enorme repercusión en todo el fútbol sudamericano. El capitán que durante años llevó la camiseta albiceleste y que consiguió los títulos más importantes de la historia reciente del equipo nacional recibió un sentido homenaje por parte de la Conmebol, que utilizó sus redes sociales para despedirlo con un mensaje cargado de emoción.
La publicación del organismo continental estuvo acompañada por una imagen especialmente preparada para recordar la carrera de la Pulga con el seleccionado. Se trata de un collage en el que aparecen distintas versiones del futbolista a lo largo de los años, con camisetas de diferentes épocas y en celebraciones junto a los principales trofeos que conquistó con Argentina.
En el centro de la composición aparece el 10 con la camiseta albiceleste y la Copa del Mundo en sus manos, como una representación del máximo logro conseguido durante su carrera internacional. Alrededor se observan numerosas imágenes del delantero en distintos momentos de su recorrido, desde sus primeros años hasta las grandes consagraciones con el seleccionado.
La imagen también reúne fotografías vinculadas a las conquistas de la Copa América y otros momentos históricos que marcaron el camino del equipo argentino. De esta manera, la Conmebol buscó resumir en una sola pieza gráfica buena parte de la historia que Messi construyó con la Selección. Sobre ese collage, el organismo sudamericano escribió una frase que rápidamente se transformó en el centro de su homenaje: “¡GRACIAS ETERNAS, LEO! ”.
El mensaje fue acompañado por una segunda publicación, esta vez en formato de video, que repasó distintas imágenes de Messi con la camiseta argentina. El material audiovisual recorrió diferentes etapas de su trayectoria y funcionó como una despedida para una figura que durante más de una década y media fue protagonista absoluta del seleccionado. Junto al video, la Conmebol agregó otra frase breve, pero significativa: “¡Una historia muy grande! ”.
Lionel Messi se retiró de la Selección Argentina
El astro rosarino explicó en su publicación que el emotivo texto había sido escrito el 21 de julio, tan solo dos días después de haberse consagrado en la última final disputada. Sin embargo, una situación familiar reciente lo impulsó a ratificar definitivamente su postura: "Hoy después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes", sentenció el capitán.
En su extensa carta, el ídolo agradeció el apoyo incondicional recibido durante estas dos décadas representando al país. "Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar", reflexionó con total sinceridad, dejando claro que considera que su ciclo está completamente cumplido.
Para cerrar, destacó su amor inquebrantable por los colores celeste y blanco, agradeciendo a sus compañeros, entrenadores y dirigentes con los que compartió plantel. Prometió, además, alentar al equipo como un hincha más desde afuera: "Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado momentos soñados. Gracias Dios por hacerme argentino".
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