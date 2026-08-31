Cuti Romero despidió a Lionel Messi de la Selección: "¡Te admiro y voy a estar siempre agradecido, capitán!"
Luego de confirmarse el anuncio que conmocionó al mundo, Cristian Romero le dedicó unas cálidas palabras a Lionel Messi para despedirlo oficialmente.
La dolorosa noticia sobre el alejamiento definitivo de Lionel Messi de la Selección Argentina continúa generando una profunda tristeza. En esta oportunidad, fue el férreo defensor Cristian Romero quien decidió utilizar sus redes sociales para manifestar públicamente su agradecimiento hacia el eterno e indiscutido capitán del equipo.}
IMPORTANTE: Lionel Messi se retiró de la Selección Argentina
El emotivo mensaje de Cuti Romero para despedir a Lionel Messi
El zaguero central del Tottenham y pilar fundamental en la defensa albiceleste replicó la imagen del manuscrito original en sus historias de Instagram, acompañando la publicación con un mensaje repleto de admiración y respeto hacia el máximo ídolo del fútbol mundial.
"Te quiero, te admiro y te voy a estar siempre agradecido por todo lo que dejaste en mi y por nuestro país", escribió el defensor surgido en Belgrano de Córdoba, dejando en claro la invaluable huella que marcó el rosarino en su carrera deportiva y en la de todos sus compañeros.
Para cerrar su sentido homenaje virtual, Romero añadió un afectuoso "Gracias por tanto capitán", acompañado por un emoji de un rostro lagrimeando y un corazón rojo, resumiendo a la perfección la emoción y el dolor de todo el vestuario argentino en este día histórico.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario