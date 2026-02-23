El video viral del peluquero que les cortó el pelo a jugadores de Boca en un día

El video combina fragmentos de los cortes, reacciones y momentos relajados, lo que generó miles de reproducciones y comentarios entre los fanáticos. Muchos destacaron el clima informal y la cercanía de los futbolistas fuera de la cancha. Aunque se trata de una escena cotidiana, la posibilidad de ver a los jugadores en un ámbito diferente al deportivo fue suficiente para que el contenido se viralizara rápidamente y se instalara entre las tendencias del mundo Boca.