El video viral del peluquero que les cortó el pelo a jugadores de Boca en un día
Un peluquero mostró en redes cómo fue su jornada cortándoles el pelo a futbolistas de Boca como Barinaga, Janson, Blanco, Zenón y Zeballos.
Un video se volvió viral en redes sociales al mostrar la intimidad de una jornada particular: un peluquero atendiendo a varios jugadores de Boca en un mismo día. En las imágenes aparecen Juan Barinaga, Lucas Janson, Lautaro Blanco, Kevin Zenón y Ezequiel "Changuito" Zeballos.
En las últimas horas comenzó a circular en redes sociales un video que rápidamente captó la atención de los hinchas del Xeneize. El protagonista es un peluquero que decidió grabar su día de trabajo mientras atendía a distintos futbolistas del plantel profesional. El registro muestra el detrás de escena de una jornada intensa, en la que el estilista fue recibiendo uno por uno a varios jugadores del Xeneize para renovar sus looks.
Los jugadores de Boca que aparecen en el video viral
En las imágenes se puede ver a Juan Barinaga, Lucas Janson, Lautaro Blanco, Kevin Zenón y al Changuito Zeballos pasando por la silla del peluquero, entre máquinas, tijeras y charlas distendidas dentro de sus casas.
El video combina fragmentos de los cortes, reacciones y momentos relajados, lo que generó miles de reproducciones y comentarios entre los fanáticos. Muchos destacaron el clima informal y la cercanía de los futbolistas fuera de la cancha. Aunque se trata de una escena cotidiana, la posibilidad de ver a los jugadores en un ámbito diferente al deportivo fue suficiente para que el contenido se viralizara rápidamente y se instalara entre las tendencias del mundo Boca.
Más allá de las reacciones positivas, el video despertó una cierta polémica por el accionar de los futbolistas ante la presencia del peluquero pero también se llegó a poner en tela de juicio los lugares dónde viven y hasta la forma de saludad.
