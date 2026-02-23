De ser titular ante Racing a no ser convocado: Edinson Cavani no viaja a salta con Boca

Sin embargo, según trascendió, la decisión no obedece a una recaída física como la que lo marginó en el arranque de la temporada. En esta oportunidad, el cuerpo técnico optó por preservarlo y permitirle una puesta a punto más intensa en el predio de Ezeiza, con la mira puesta en los desafíos inmediatos, entre ellos la Copa Libertadores y el compromiso venidero ante Gimnasia de Mendoza en La Bombonera.